La Supersalud abre investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud

La Supersalud anunció una investigación exhaustiva tras las denuncias de Iván Cepeda sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud. La entidad informó que se investigarán posibles vínculos entre algunas EPS, jefes paramilitares y operaciones financieras relacionadas con la desaparecida EPS Salud Vida.

La Supersalud anunció una investigación exhaustiva tras las denuncias de Iván Cepeda sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud . Según la entidad, un contrato por más de 18.000 millones de pesos, presuntamente entregado a Abelardo de la Espriella, habría sido ocultado a la contralora designada para supervisar la EPS involucrada.

La excontralora Beatriz Cortés Gaitán aseguró que no tuvo conocimiento sobre el contenido ni el alcance de dicho contrato. La Supersalud informó que fueron extraídas o eliminadas de sus bases de datos carpetas que contenían información sobre el origen de los recursos utilizados para realizar los pagos investigados.

No obstante, tras revisar más de 10.000 documentos, aseguró haber encontrado evidencia de que la investigación existió y que se enviaron compulsas de copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. La entidad anunció que pondrá en conocimiento de la Fiscalía y de los organismos de control las pruebas recopiladas durante la investigación para que se determinen las responsabilidades correspondientes





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