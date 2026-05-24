La SuperSalud enfrenta un futuro incierto tras la intervención del Gobierno nacional, ya que su endeudamiento aumentó un 166%. Los dueños de la EPS, que son mayoría pública, no invierten nada y trabajan con la plata del Gobierno.

La SuperSalud enfrenta un futuro incierto tras la intervención del Gobierno nacional, ya que su endeudamiento aumentó un 166%. El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, Félix León Martínez, se mostró positivo frente al manejo que podría darle la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama como propietarios.

Sin embargo, advirtió que se requiere un gran esfuerzo por capitalizar la EPS, de lo contrario su situación poco mejorará o incluso podría empeorar. Los dueños de la EPS, que son mayoría pública, no invierten nada y trabajan con la plata del Gobierno. Martínez aseguró que Savia Salud está retornando a sus dueños, pero no hay certeza sobre la capacidad suficiente para que las entidades locales sean quienes la saquen a flote.

La SuperSalud tiene más de 1.6 millones de usuarios y su futuro es incierto. La intervención del Gobierno nacional no ha resuelto los problemas financieros de la EPS, y se requiere una fuerte inyección de capital para que la entidad pueda mejorar su servicio y saldar sus deudas.

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, Félix León Martínez, indicó que se requiere un gran esfuerzo por capitalizar la EPS, de lo contrario su situación poco mejorará o incluso podría empeorar. La SuperSalud enfrenta un futuro incierto tras la intervención del Gobierno nacional, ya que su endeudamiento aumentó un 166%. Los dueños de la EPS, que son mayoría pública, no invierten nada y trabajan con la plata del Gobierno.

La intervención del Gobierno nacional no ha resuelto los problemas financieros de la EPS, y se requiere una fuerte inyección de capital para que la entidad pueda mejorar su servicio y saldar sus deudas. La SuperSalud tiene más de 1.6 millones de usuarios y su futuro es incierto.

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, Félix León Martínez, se mostró positivo frente al manejo que podría darle la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama como propietarios. Sin embargo, advirtió que se requiere un gran esfuerzo por capitalizar la EPS, de lo contrario su situación poco mejorará o incluso podría empeorar





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Supersalud Gobierno Nacional Endeudamiento Capitalización EPS

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