La Supersalud impone medida cautelar a CAFAM por crisis en la dispensación de medicamentos

La Supersalud ordenó a CAFAM la implementación inmediata de correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento para solucionar la crisis en la dispensación de medicamentos.

La Supersalud ordenó a CAFAM la implementación inmediata de correctivos administrativos , operativos, logísticos y de abastecimiento para solucionar la crisis en la dispensación de medicamentos .

Los usuarios de Nueva EPS en Bogotá y Bucaramanga realizaron un plantón frente a la Defensoría del Pueblo para exigir atención médica y medicamentos. Tras detectar graves fallas en la entrega de medicamentos, que estarían afectando la continuidad de tratamientos médicos, la Supersalud evidenció que estas acciones estarían poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud de miles de usuarios en Colombia.

Varias visitas de inspección, auditorías integrales y jornadas de seguimiento técnico demostraron la existencia de 1.048.575 pendientes abiertos en la entrega de medicamentos, cifra reportada por el propio gestor farmacéutico. La atención de pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, menores de edad y adultos mayores fue especialmente afectada. La Supersalud exigió la implementación inmediata de correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento para solucionar la crisis en la dispensación de medicamentos.

Además, se pidió la puesta en marcha de un plan obligatorio de normalización con metas específicas para reducir progresivamente los pendientes. Una reducción mínima del 30% de los pendientes durante el primer mes, alcanzar un 60% en el segundo mes y completar el cierre total dentro del plazo fijado por la autoridad sanitaria.

La medida cautelar se produce en medio de las crecientes preocupaciones por las dificultades en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país, situación que ha generado múltiples denuncias por parte de pacientes y organizaciones de usuarios del sistema de salud





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