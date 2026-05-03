La Tierra Gira Más Lento: Los Días se Están Alargando

Investigaciones de la NASA confirman que la rotación de la Tierra está cambiando, alargando gradualmente la duración de los días debido a factores como el cambio climático y la redistribución de la masa terrestre. Este fenómeno, aunque sutil, tiene implicaciones importantes para la tecnología global.

La percepción de un día con una duración fija de 24 horas es, en realidad, una ilusión. La rotación de la Tierra, lejos de ser constante, experimenta variaciones medibles que, aunque sutiles en nuestra experiencia diaria, son confirmadas por la NASA y tienen implicaciones significativas para la tecnología global.

Estos cambios, medidos en milisegundos, obligan a una recalibración constante de sistemas críticos como el GPS y las telecomunicaciones, que requieren una sincronización precisa para funcionar correctamente. La idea de un día como una unidad de tiempo invariable es más una convención humana que una ley física inmutable. Desde su formación hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra ha experimentado una desaceleración gradual en su rotación. En sus primeras etapas, un día terrestre duraba apenas seis horas.

Con el tiempo, esta duración se extendió a 19 horas hace 1.500 millones de años, y posteriormente a cerca de 22 horas. El principal impulsor de esta desaceleración histórica ha sido la Luna. La atracción gravitacional lunar genera mareas que actúan como una fuerza de fricción natural, alargando los días a un ritmo promedio de 1,7 milisegundos por siglo.

Sin embargo, en las últimas décadas, un nuevo factor ha comenzado a influir en este proceso: el cambio climático. Investigaciones respaldadas por la NASA demuestran que, desde el año 2000, el alargamiento del día se ha acelerado debido a causas ambientales. El deshielo de los glaciares, la pérdida de agua subterránea y el aumento del nivel del mar provocan una redistribución de la masa del planeta. Esta redistribución altera el eje de rotación de la Tierra y ralentiza su giro.

Las proyecciones indican que este efecto podría alcanzar los 2,62 milisegundos por siglo hacia finales del siglo XXI, superando la influencia histórica de la Luna. Además del cambio climático, ciertas intervenciones humanas a gran escala también contribuyen a estas variaciones. Un ejemplo notable es la Presa de las Tres Gargantas en China, cuya enorme capacidad de almacenamiento de agua ha modificado ligeramente la distribución de masa terrestre, alargando el día en 0,06 microsegundos y desplazando el eje del planeta.

Es importante destacar que no todos los eventos geológicos o astronómicos tienen el mismo efecto. Los grandes terremotos, por ejemplo, pueden acelerar la rotación terrestre. El terremoto del Océano Índico de 2004 acortó la duración del día en 2,68 microsegundos debido al movimiento de las placas tectónicas. A pesar de estas fluctuaciones, la tendencia general es que la Tierra gira cada vez más lentamente.

Si las condiciones actuales persisten, se estima que en unos 200 millones de años, los días podrían alcanzar una duración de 25 horas. Aunque este cambio es imperceptible en la vida cotidiana, para la ciencia y la tecnología, cada milisegundo cuenta y requiere ajustes precisos en los sistemas que dependen de la sincronización temporal.

La comprensión de estas variaciones en la rotación terrestre es crucial para mantener la precisión de las tecnologías modernas y para avanzar en nuestra comprensión del planeta y su dinámica





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