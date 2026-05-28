La Tierra podría tener días de 25 horas en 200 millones de años, según la ciencia

Estudios recientes demuestran que la interacción con la Luna y otros procesos geofísicos están ralentizando la rotación del planeta, lo que, a muy largo plazo, alargaría la duración del día a 25 horas.

Los científicos han confirmado que, en un futuro extremadamente lejano, la duración del día terrestre podría alargarse hasta 25 horas. Esta afirmación se basa en un estudio publicado en la revista Science Advances y replicado el 26 de mayo de 2026, que analiza cómo la velocidad de rotación de la Tierra se ve afectada por fenómenos geofísicos y astronómicos.

Aunque el cambio es imperceptible en la vida cotidiana, a escala geológica la Tierra nunca ha sido un reloj perfecto. La interacción gravitacional con la Luna, que genera las mareas oceánicas, actúa como un freno continuo sobre la rotación del planeta. Cada movimiento masivo de agua contra las cuencas y plataformas continentales disipa parte de la energía cinética del planeta, provocando una desaceleración muy lenta pero constante.

Los relojes atómicos de alta precisión y las redes internacionales de observación astronómica permiten detectar variaciones de milisegundos en la longitud del día, confirmando que la tendencia macroscópica apunta a un alargamiento gradual del periodo diurno y nocturno. Además de la fricción lunar, otros procesos contribuyen a la variación de la velocidad de giro terrestre.

La pérdida de masa glaciar en los polos y su redistribución como agua líquida hacia el ecuador modifica el momento de inercia del planeta, mientras que la acumulación de grandes volúmenes de agua subterránea también afecta la distribución de masa. Eventos sísmicos de gran magnitud, como terremotos que desplazan placas tectónicas o islas completas, pueden provocar ajustes bruscos en la rotación, aunque en fracciones de microsegundos.

Estas influencias combinadas hacen que la Tierra sea un cuerpo dinámico cuya velocidad de rotación responde a un delicado equilibrio entre fuerzas astronómicas y procesos geofísicos internos. Según los cálculos de los investigadores, se necesitarían aproximadamente 200 millones de{ años para que el





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