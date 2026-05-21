La trata de personas: un delito persistente en Colombia

La trata de personas es un delito que, a pesar de ser uno de los menos visibles, es cruel y persistente. En Colombia, las autoridades mantienen las alertas encendidas debido a la cantidad de ciudadanos que son engañados con falsas promesas laborales, sentimentales o de una vida mejor en el exterior, para luego ser trasladados y explotados como si fueran mercancía. Detrás de cada caso hay historias de familias separadas, proyectos destruidos y vidas marcadas por la violencia y la vulneración de los derechos humanos.

La trata de personas es un delito que, a pesar de ser uno de los menos visibles, es cruel y persistente. En Colombia, las autoridades mantienen las alertas encendidas debido a la cantidad de ciudadanos que son engañados con falsas promesas laborales, sentimentales o de una vida mejor en el exterior, para luego ser trasladados y explotados como si fueran mercancía.

Detrás de cada caso hay historias de familias separadas, proyectos destruidos y vidas marcadas por la violencia y la vulneración de los derechos humanos. A pesar de que las cifras recientes no muestran un incremento acelerado, esto no significa que el problema haya desaparecido ni que se pueda bajar la guardia frente a un delito que continúa alimentando las economías ilegales de organizaciones criminales.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, durante el primer trimestre de 2026 se registraron 77 casos de trata de personas en el país, la misma cifra reportada en el mismo periodo de 2025. Este comportamiento estable demuestra que el fenómeno sigue presente y requiere atención constante por parte de las autoridades y la sociedad. En contraste, 2024 fue el año con menos casos registrados en los últimos cuatro años para ese mismo periodo, con 42 reportes.

Sin embargo, 2023 marcó una situación alarmante: en su primer trimestre se contabilizaron 133 casos, convirtiéndose no solo en el año con más reportes recientes, sino también en el de mayor número de casos en la última década. Estas cifras reflejan una crisis de movilización humana ilegal que dejó en evidencia la capacidad de las redes criminales para captar y trasladar víctimas dentro y fuera del país.

Las personas captadas suelen ser sometidas principalmente a explotación sexual y trabajos forzados, bajo condiciones inhumanas en las que son privadas de su libertad y tratadas como objetos. Muchas veces los delincuentes se aprovechan de la precariedad económica y de la falta de oportunidades para manipular a sus víctimas. A esto se suma el matrimonio servil, una modalidad en la que las personas son vendidas u obligadas, sin su consentimiento, a vivir en condiciones de servidumbre, explotación o violencia.

Fortalecer la seguridad, desmantelar las mafias dedicadas a la trata de personas y proteger a las víctimas será fundamental para evitar que este flagelo continúe destruyendo vidas en Colombia





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