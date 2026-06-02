La U se suma al bloque que respalda a Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial

La Unión Patriótica (La U) se une a otros partidos en el respaldo a Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial. Se destaca la gestión de Córdoba Ordóñez al frente de la dirección nacional y se espera la Convención Nacional para elegir a su sucesor. En otras noticias, el registrador Hernán Penagos asegura que el escrutinio de las elecciones de primera vuelta está por encima del 90%. La congresista María Fernanda Carrascal invita al registrador Juan Daniel Oviedo a un café de cara a la próxima segunda vuelta. Petro le da un nuevo espaldarazo a la campaña de Cepeda.

La U nión Patriótica ( La U ) se ha unido al bloque de partidos que respaldan a Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial . Según un comunicado oficial, mientras se lleva a cabo la Convención Nacional del partido, la conducción de la organización será asumida de manera colegiada.

La colectividad destacó y agradeció la gestión de Córdoba Ordóñez, quien estuvo al frente de la dirección nacional desde el 31 de agosto de 2018 hasta su renuncia. La organización no precisó las razones de la renuncia de Córdoba Ordóñez ni la fecha en que se realizará la Convención Nacional para la elección de su sucesor.

En otro tema, el registrador Hernán Penagos aseguró que el escrutinio de las elecciones de primera vuelta lo realizan jueces de Colombia y que va superior al 90%. La congresista María Fernanda Carrascal invitó al registrador Juan Daniel Oviedo a tomarse un café de cara a la próxima segunda vuelta. Petro le dio un nuevo espaldarazo a la campaña de Cepeda, asegurando que 'aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente'





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