La UE y el Parlamento acuerdan 120 millones de derechos de emisión para la industria entre 2026 y 2030

El Consejo y el Parlamento Europeo fijan un colchón de seguridad de 120 millones de derechos de emisión gratuitos para proteger a la industria de la fuga de carbono y mantener su competitividad energética.

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han concluido este jueves un acuerdo político fundamental para la industria manufacturera del bloque. Las instituciones han pactado la concesión de aproximadamente 120 millones de derechos de emisión adicionales de forma gratuita para las empresas entre 2026 y 2030. Esta medida busca equilibrar la competitividad económica con los objetivos medioambientales.

Detalles del Mecanismo de Asignación de Derechos

Este pacto, que requiere aún la oficialización formal por ambas instituciones, se aplica directamente a los sectores industriales sujetos a los parámetros de referencia de calor y combustible del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. El sistema exige que cada tonelada de CO2 emitida sea cubierta por un derecho de emisión específico, lo que ha generado preocupación por los costes operativos.

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Los colegisladores han acordado aumentar la asignación gratuita para aquellos sectores con un elevado consumo energético que enfrentan el riesgo de sufrir fuga de carbono. Este fenómeno ocurre cuando las empresas deslocalizan su producción a países con normativas climáticas menos estrictas, lo que podría debilitar la base industrial europea. La medida funciona como un colchón de seguridad total para mitigar estos efectos adversos.

La estructura financiera de este acuerdo provisional se basa en la propuesta inicial de la Comisión Europea. Esta institución puso a disposición unos 88 millones de derechos de emisión para su asignación gratuita conforme a las normas vigentes. A esta cantidad base, los negociadores añadieron otros 28 millones de derechos de emisión que previamente no se habían distribuido.

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La razón de la reserva inicial de estos 28 millones fue que diversas instalaciones industriales no cumplían estrictamente las condiciones del régimen. Específicamente, muchas entidades no habían satisfecho las obligaciones relacionadas con auditorías de eficiencia energética o con la presentación de planes de neutralidad climática. Ahora, estos recursos se incorporan al mercado para evitar desventajas competitivas.

Posiciones de las Partes y Apoyo Selectivo

Dentro del marco de este acuerdo, se ha decidido prestar un apoyo específico y diferenciado. Se han reservado 5 millones de derechos de emisión entre 2026 y 2030 exclusivamente para proteger a los sectores altamente expuestos y con un uso intensivo de energía. Esta porción está diseñada para blindar a las empresas más vulnerables del riesgo inminente de fuga de carbono.

Los derechos de emisión que no se utilicen en el marco de esta medida de protección selectiva tendrán un destino alternativo claro. Estos recursos sobrantes se destinarán a apoyar inversiones a través del Fondo de Modernización. Esta herramienta es crucial para actualizar la infraestructura energética de los estados miembros más necesitados.

Adicionalmente, parte de estos derechos residuales impulsará la innovación en los sectores del régimen de comercio de emisiones. Este impulso se canalizará a través del Fondo de Innovación comunitario, fomentando el desarrollo de tecnologías bajas en carbono. Este enfoque dual garantiza que el apoyo a la industria no compita con la financiación de la transición ecológica.

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Impacto en el Mercado y Próximos Pasos Legales

Este acuerdo provisional deberá ahora ser refrendado oficialmente por el Consejo y el Parlamento Europeo. El proceso continúa con una revisión jurídico-lingüística de los textos negociados. Una vez adoptado formalmente, la Comisión Europea aprobará las normas de aplicación relativas al cálculo de los valores de referencia para la calefacción y los combustibles.

Este expediente forma parte integral de la hoja de ruta Una Europa, un mercado. El plazo de finalización para esta estrategia global está previsto para el primer trimestre de 2027. La revisión actual, presentada por la Comisión en julio de 2026, responde a las preocupaciones planteadas por la industria y los estados miembros.

Las inquietudes surgieron tras la reducción de la asignación gratuita que ocurrió tras la actualización periódica de los valores de referencia. Esta actualización correspondió al período 2026-2030 y tuvo lugar en junio. La nueva asignación busca abordar directamente estas tensiones comerciales sin abandonar los compromisos de descarbonización de la unión.