La Unión Europea califica de ordenado y transparente el primer día de elecciones en Colombia

La Misión de Observación Electoral de la UE entregó un balance preliminar positivo de los comicios presidenciales del 31 de mayo, resaltando la falta de incidentes, la presencia de testigos y la trazabilidad del escrutinio manual, mientras se mantiene atenta a una posible segunda vuelta.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea emitió su primer informe preliminar sobre las elecciones presidenciales realizadas el domingo 31 de mayo en Colombia.

Según el jefe de misión, Esteban González Pons, el proceso se caracterizó por ser ordenado, transparente y sin incidentes significativos en las mesas observadas. La delegación europea, una de las más numerosas desplegadas históricamente con más de 150 observadores, destacó la constitución puntual de las mesas, la presencia suficiente de jurados y la amplia participación de testigos electorales de distintas candidaturas, lo que reforzó la garantía del proceso.

González Pons subrayó que el escrutinio manual, transparente y trazable, con publicación de todos los documentos, descarta fraudes sistemáticos, en respuesta a los señalamientos del presidente Gustavo Petro. La misión, presente desde enero de 2026, prolongará su estadía hasta finales de julio, incluida una posible segunda vuelta el 21 de junio





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