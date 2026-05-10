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La Unión Europea y Brasil expanden el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para analizar texto en redes sociales para identificar y eliminar cuentas de menores de 13 años

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La Unión Europea y Brasil expanden el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para analizar texto en redes sociales para identificar y eliminar cuentas de menores de 13 años
Inteligencia ArtificialRedes SocialesAnálisis De Texto
📆5/10/2026 5:16 AM
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La Unión Europea y Brasil expanden el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para analizar texto en redes sociales, con el objetivo de identificar y eliminar cuentas de menores de 13 años. La IA ayudará a Instagram y Facebook a analizar perfiles completos en busca de pistas que aporten más contexto, como celebraciones de cumpleaños o menciones a notas escolares, para determinar si una cuenta puede pertenecer a un menor. Además, Meta está incorporando análisis visual de imágenes y videos para estimar la edad aproximada de una persona y combinar estos datos con el análisis del texto y las interacciones para aumentar significativamente el número de cuentas de menores que identifican y eliminan.

La Unión Europea y Brasil expanden el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para analizar texto en redes sociales , con el objetivo de identificar y eliminar cuentas de menores de 13 años.

La IA ayudará a Instagram y Facebook a analizar perfiles completos en busca de pistas que aporten más contexto, como celebraciones de cumpleaños o menciones a notas escolares, para determinar si una cuenta puede pertenecer a un menor. Además, Meta está incorporando análisis visual de imágenes y videos para estimar la edad aproximada de una persona y combinar estos datos con el análisis del texto y las interacciones para aumentar significativamente el número de cuentas de menores que identifican y eliminan.

La empresa está facilitando la denuncia de cuentas de menores de edad mediante la simplificación de los procedimientos de denuncia y complementando los equipos de revisión humana con modelos de IA que aplican criterios de evaluación uniformes a cada caso

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