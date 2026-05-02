La Universidad de Cartagena Brilla en la FILBo 2026 con la Presentación de 'Los Reflejos de la Vida entre Versos'

La Universidad de Cartagena presentó el poemario 'Los reflejos de la vida entre versos' de Nemesio Enrique Castillo Serrano en la FILBo 2026, destacando la importancia de la vocación poética y el papel de la universidad en el fomento de la creación literaria.

En el corazón vibrante de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, específicamente en el Pabellón 8, Stand 308 (Nivel 1), la Universidad de Cartagena se erigió como un faro de la poesía y la introspección literaria.

El evento central fue la presentación del conmovedor poemario 'Los reflejos de la vida entre versos', una obra maestra del escritor cartagenero Nemesio Enrique Castillo Serrano. La presentación no fue simplemente un acto de lanzamiento de un libro, sino una convergencia de mentes curiosas, amantes de la literatura y miembros destacados de la comunidad académica, todos atraídos por una obra que trasciende la mera estética del lenguaje poético para adentrarse en la esencia misma de la vocación poética y la condición humana.

El encuentro adoptó un formato íntimo y conversacional, permitiendo a Castillo Serrano compartir con el público las profundas motivaciones que lo impulsaron a crear esta obra y desentrañar el intrincado proceso creativo que culminó en su publicación. El autor enfatizó que su trabajo no debe ser considerado únicamente como una colección de poemas, sino como una propuesta multifacética que integra elementos filosóficos, humanistas y reflexivos, todos entrelazados en torno a la poesía.

Castillo Serrano articuló con claridad su exploración de preguntas fundamentales: ¿Qué define a un poeta? ¿Cuál es el origen de la poesía? ¿Qué cualidades debe poseer aquel que se atreve a escribir versos? Subrayó el valor formativo inherente a su obra, invitando a la reflexión y al autoexamen.

La Universidad de Cartagena, a través de su participación en la FILBo, demostró su compromiso inquebrantable con el fomento de la creación literaria y el apoyo a sus talentos. La presencia de Castillo Serrano en el stand fue resultado de una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigaciones, cuyo objetivo es proporcionar plataformas para que las voces vinculadas a la institución puedan resonar y alcanzar un público más amplio.

Esta participación no solo visibilizó la obra de Castillo Serrano, sino que también puso de manifiesto una trayectoria profesional que fusiona armoniosamente su labor como miembro del cuerpo docente universitario con su desarrollo académico y literario, una trayectoria consolidada a lo largo de más de dos décadas de dedicación a la universidad. Durante el diálogo enriquecedor con el público, Castillo Serrano resaltó la importancia crucial de la vocación en el arte de la escritura poética.

Con convicción, afirmó que un poeta genuino debe estar impulsado por una vocación inquebrantable, un llamado interno que lo motive a crear y a cultivar un amor profundo por la poesía. Este mensaje resonó especialmente entre los jóvenes asistentes, quienes se acercaron al stand con un interés palpable en la creación literaria. Sus palabras crearon un ambiente de cercanía y confianza, donde la experiencia personal del autor se entrelazó con las inquietudes y aspiraciones del público.

La conversación fluyó libremente, generando un intercambio de ideas y perspectivas que enriqueció a todos los presentes. El evento culminó con una palpable expectativa en torno a los futuros proyectos del autor, incluyendo su novela 'Un pañuelo en el parque', cuya publicación está prevista para las semanas siguientes a la feria.

Sin embargo, el foco principal de la jornada se mantuvo firmemente en 'Los reflejos de la vida entre versos', una obra que, desde su presentación en la FILBo 2026, se perfila como una invitación a explorar la poesía en su totalidad, trascendiendo la mera forma del verso para abrazar un ejercicio de pensamiento crítico, sensibilidad artística y construcción de identidad personal y colectiva. La Universidad de Cartagena, con este tipo de iniciativas, reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la literatura en uno de los eventos editoriales más relevantes del país, consolidando su stand como un espacio de encuentro para historias que emergen de las regiones y dialogan con audiencias diversas.

La presentación de 'Los reflejos de la vida entre versos' en la FILBo 2026 no solo representó un hito en la carrera de Nemesio Enrique Castillo Serrano, sino que también subrayó el papel fundamental que las universidades desempeñan en el apoyo y la difusión de la creación literaria. La Universidad de Cartagena, al brindar una plataforma para que autores como Castillo Serrano compartan su trabajo, contribuye a enriquecer el panorama cultural del país y a fomentar el amor por la lectura y la escritura.

El poemario en sí mismo es una obra que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza de la poesía, la identidad del poeta y el significado de la vida. A través de un lenguaje evocador y una sensibilidad exquisita, Castillo Serrano explora temas universales como el amor, la pérdida, la memoria y la esperanza. Sus versos son un espejo en el que los lectores pueden verse reflejados, confrontando sus propias emociones y experiencias.

La obra no se limita a describir la realidad, sino que la interpreta y la transforma, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el mundo que nos rodea. La participación de la Universidad de Cartagena en la FILBo 2026, y en particular la presentación de 'Los reflejos de la vida entre versos', es un testimonio de su compromiso con la excelencia académica y su dedicación a la promoción de la cultura y las artes.

El stand de la universidad se convirtió en un punto de encuentro para escritores, lectores y académicos, creando un espacio de diálogo y colaboración que enriqueció a todos los participantes. La FILBo 2026, una vez más, demostró ser un escenario ideal para celebrar la diversidad y la riqueza de la literatura colombiana y latinoamericana





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