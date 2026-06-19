La Universidad de Cartagena y Ecopetrol: un triunfo legal que puebla la estabilidad financiera

Tras una prolongada batalla jurídica, la Corte Constitucional confirmó la obligación de Ecopetrol por el tributo de exportaciones y anuló la devolución de fondos, cerrando así la disputa que duró casi veinte años y brindó a la Universidad de Cartagena una base sólida para su futuro institucional.

El conflicto entre la Universidad de Cartagena y Ecopetrol descansa en un tributo llamado estampilla Universidad de Cartagena Siempre a la Altura de los Tiempos, creado con la finalidad de financiar los proyectos académicos y de investigación de la institución.

Desde su concepción la universidad sostuvo que las exportaciones de petróleo efectuadas a través del puerto de Cartagena debían ser objeto de dicho gravamen, pues la transferencia de petróleo impacta directamente en la economía local donde la universidad opera. Con esta lógica, Ecopetrol, creyendo que las exportaciones petroleras caían fuera de su alcance, se vio obligada a abonar cerca de veintitrés millones de dólares cuando el tribunal determinado concluyó a favor de la educación superior.

El caso se prolongó durante más de una década, con varias apelaciones y sentencias intermedias que alternaron los privilegios de cada parte. Finalmente, el Consejo de Estado, tras un exhaustivo análisis de la normativa fiscal y de los derechos de la universidad, ordenó la devolución de más de cincuenta millones de dólares a la petrolera, declarando que el cobro de la estampilla había sido indebido.

No obstante, en un giro inesperado la Corte Constitucional revisó el expediente y homologó la posición de la Universidad de Cartagena, resolviendo de fondo el litigio y depositando la cuestión en duda de la autoridad jurisdiccional. Debe mencionarse que el fallo recíproco se basa en la existencia de cosa juzgada y reconoce la validez de los procedimientos de la universidad en forma legal y justa.

Con la sentencia unificada la Universidad de Cartagena visualiza un futuro sin incertidumbres financieras a causa del tributo. El rector William Malkún Castillejo, quien lidera la institución desde diciembre de 2024, anunció que el cumplimiento de la decisión consolidará la estabilidad de los fondos y permitirá a la universidad enfocarse en sus prioridades institucionales: la defensa del patrimonio público, el fortalecimiento de la educación pública y la ampliación de oportunidades para sus estudiantes.

Al cerrar el caso, la universidad cancele las rondas de litigio que persistieron por casi veinte años y podrá orientarse en la creación de nuevas infraestructuras, más programas de becas y el impulso a la investigación científica con el respaldo de una base financiera segura. La resolución final, además, reafirma la buena fe y la actuación obediente de la universidad ante el derecho estatal, otorgando un mensaje de legitimidad y confianza a toda la comunidad educativa de Cartagena, Bolívar y la región Caribe





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