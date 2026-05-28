La Universidad del Norte enriquece su colección de arte con obra de Alejandro Obregón

La Universidad del Norte en Barranquilla ha recibido la pieza '1961', creada por el maestro Alejandro Obregón en 1961 y donada por Grupo Argos. La obra, elaborada en cemento, es considerada una creación única en la trayectoria del artista barranquillero y ha sido presentada oficialmente en un acto encabezado por el rector Adolfo Meisel Roca y directivos de Grupo Argos.

La Universidad del Norte en Barranquilla ha enriquecido su colección de arte con la pieza '1961', creada por el maestro Alejandro Obregón en ese mismo año y donada por Grupo Argos .

La obra, elaborada en cemento, es considerada una creación única en la trayectoria del artista barranquillero. Durante un acto encabezado por el rector Adolfo Meisel Roca y directivos de Grupo Argos, se develó la pieza en el lobby del segundo piso del edificio Álvaro Jaramillo Vengoechea.

Meisel destacó la importancia de construir una colección artística dentro de la universidad como parte de la formación integral de los estudiantes, y comparó este proceso con las grandes universidades del mundo que consolidan importantes colecciones patrimoniales. Por su parte, María Clara Aristizábal de Grupo Argos, destacó que la entrega de la obra representa una apuesta por conectar el desarrollo urbano con la memoria y la cultura.

La historiadora del arte e investigadora Isabel Cristina Ramírez explicó que la obra corresponde a un momento determinante dentro de la producción artística de Obregón, justo antes de crear 'La violencia', considerada una de las obras más importantes del arte colombiano del siglo XX. Según la investigadora, la pieza probablemente representa un volcán, temática recurrente en la obra del artista durante ese periodo





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