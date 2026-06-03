La Universidad Internacional de Valencia refuerza su alianza con Colombia para impulsar la educación digital y la investigación

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) visitó Bogotá para fortalecer alianzas estratégicas en investigación e innovación docente, enfocándose en la digitalización, el modelo de aprendizaje experiencial AEX y la internacionalización. Con un 27% de alumnado colombiano, la universidad lanza 28 nuevos programas en áreas como inteligencia artificial y ciberseguridad, y promueve la formación docente mediante microcredenciales.

La educación superior en Colombia está experimentando una transformación significativa impulsada por la digitalización y la necesidad de adaptarse a un mundo globalizado. En este contexto, la Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a la red Planeta Formación y Universidades, ha intensificado su presencia en el país mediante alianzas estratégicas centradas en la investigación y la innovación docente.

Durante una reciente visita académica a Bogotá, la rectora de la VIU, Eva María Giner, y el vicerrector de Investigación, Transferencia e Internacionalización, José Martí Parreño, destacaron la importancia de que las universidades no solo generen conocimiento, sino que también aseguren su transferencia efectiva a la sociedad. Este enfoque busca crear nuevas oportunidades laborales y ofrecer soluciones a los desafíos globales, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Según datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación de Colombia, las matrículas en programas virtuales representaron en 2023 el 20,92% de los 2,4 millones de registros universitarios en el país. La VIU, que cuenta con un 27% de su alumnado internacional proveniente de Colombia, enfatiza la necesidad de una formación académica rigurosa y flexible que aproveche las oportunidades de la digitalización.

Para ello, la universidad ha desarrollado el Modelo de Aprendizaje Experiencial (AEX), un sistema que personaliza el desarrollo formativo del estudiante a través de ocho competencias básicas. Estas competencias abarcan desde el área específica de estudio hasta la sensibilidad frente a los ODS, el uso ético de las nuevas tecnologías, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en equipo.

Además, la VIU ha lanzado 28 nuevos programas académicos en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo sostenible, nutrición deportiva e inmunoterapia, respondiendo a las demandas del mercado laboral actual. El compromiso con la calidad educativa se extiende también al cuerpo docente, compuesto por más de 800 profesores, quienes pueden actualizar sus habilidades a través de programas de microcredenciales orientados a la docencia online.

La competencia digital docente debe ser rigurosa y avanzada, ya que son ellos quienes guían a las nuevas generaciones en el uso ético y responsable de la tecnología. Otro pilar estratégico es la internacionalización, promovida mediante alianzas académicas, programas de movilidad y proyectos de investigación con impacto social. Colombia se posiciona como un socio clave en este proceso, con el objetivo de impulsar iniciativas donde la tecnología y la sostenibilidad se apliquen a la solución de problemas reales.

La VIU busca colaborar con instituciones colombianas que compartan su visión de una educación que promueva el progreso y la mejora de la sociedad, fortaleciendo la cooperación universitaria entre España y Colombia. La visita académica a Bogotá incluyó reuniones con representantes de universidades locales, entidades gubernamentales y organismos internacionales para explorar áreas de colaboración en investigación conjunta y movilidad estudiantil.

Se discutieron proyectos en campos como la inteligencia artificial aplicada a la salud, la gestión sostenible de recursos y la educación inclusiva. La VIU también presentó su plataforma tecnológica de aprendizaje, que permite una interacción fluida entre estudiantes y profesores, así como el acceso a recursos digitales avanzados. Con estas iniciativas, la universidad espera contribuir al fortalecimiento del sistema de educación superior colombiano, fomentando una formación que combine la excelencia académica con la responsabilidad social





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