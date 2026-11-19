La Facultad de Minas de la Universidad Nacional ratifica que el diploma de la representante Luz Verónica Estrada es falsificado. Se descubre que carece de autenticidad y presenta firmas falsas, lo que genera fuertes dudas sobre su formación académica y su capacidad para desempeñar funciones públicas en materias técnicas.

La representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, se encuentra actualmente en el centro de una grave controversia pública tras la revelación de que su título de Ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional es completamente falso. Este escándalo se intensificó cuando la congresista intentó corregir al canciller Omar Bula durante un debate parlamentario, demostrando un desconocimiento fundamental sobre conceptos básicos de química y metalurgia que contradicen su formación académica declarada.

Errores técnicos y falsedad del diploma

Durante la sesión, Estrada utilizó términos incorrectos como "inrresponsabilidad" y "interperie", cuando las formas gramaticales y ortográficas válidas son "irresponsabilidad" e "intemperie". Más grave aún fue su afirmación de que el magnesio no es una tierra rara, sino un material alcalinotérreo, demostrando que no posee los conocimientos mínimos que debería tener una ingeniera metalúrgica. La Facultad de Minas, a través de su exdecana Verónica Botero Flórez, declaró que el certificado carece de transparencia y que las firmas incluidas en el documento son falsas, afirmando textualmente que nunca dio constancia alguna sobre ese título.

Also read Universidad Nacional certifica que título de Verónica Estrada es falso

Inconsistencias en el historial académico

El periodista Melquisedec Torres publicó un boletín de calificaciones que muestra inconsistencias temporales imposibles, como la graduación como Bachiller de Media Técnica en 2016 mientras cursaba materias universitarias de alto nivel. Entre las asignaturas que Estrada supuestamente aprobó con notas elevadas se incluyen Cálculo Diferencial con 4,2, Metalurgia Extractiva con 4,1, Álgebra Lineal con 4,7 y Física Mecánica con 4,1. La materia de Metalurgia Extractiva es fundamental en la carrera y se encarga de obtener metales como el manganeso de la naturaleza mediante procesos físicos y químicos, lo que hace irónico su error frente al canciller.

Advertisement

Consecuencias políticas y legales

La comunidad de ingenieros y usuarios en redes sociales, como Ronald Vargas, han cuestionado públicamente la legitimidad del título, lo que ha llevado a la Universidad Nacional a ratificar la falsedad del documento. Este caso plantea serias interrogantes sobre la educación de Estrada y si realmente es egresada de la institución, dado que no logró definir adecuadamente el manganeso en un debate público. La confirmación de la falsedad del diploma genera dudas sobre su preparación técnica y su idoneidad para ejercer funciones que requieren conocimiento experto en asuntos mineros y ambientales.