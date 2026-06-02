La Universidad Nacional respalda a Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial

La Universidad Nacional de Colombia se incorpora al bloque de partidos que apoya a Abelardo De la Espriella, mientras la Registraduría explica retrasos electorales por clima y el CNE garantiza transparencia para la segunda vuelta del 21 de junio.

La Universidad Nacional de Colombia, conocida popularmente como La U, ha anunciado formalmente su incorporación al bloque de partidos que han decidido apoyar a Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La decisión fue comunicada en una rueda de prensa llevada a cabo en la sede central de la casa de estudios, donde representantes de la universidad y de la coalición de partidos manifestaron su respaldo al candidato del movimiento ciudadano Defensores de la Patria. Según los portavoces, la alianza se fundamenta en la convergencia de proyectos de desarrollo social, educación pública de calidad y una agenda orientada a la justicia social, principios que, según afirman, están alineados con la visión que De la Espriella ha presentado durante la campaña.

La Universidad, que cuenta con una amplia comunidad académica y estudiantil, consideró que su participación en el bloque de apoyo podría influir positivamente en la opinión pública y aportar una perspectiva educativa a la discusión política que se avecina. El proceso electoral ha estado marcado por una serie de desafíos logísticos y judiciales que han generado inquietud entre los ciudadanos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que la demora en la entrega de las mesas electorales faltantes se debe a condiciones climáticas adversas, que han imposibilitado el traslado del material necesario a varias cabeceras municipales. A pesar de estos inconvenientes, la entidad resaltó que el preconteo divulgado el pasado domingo mostró una alta precisión, con un margen de error del 0,06 por ciento respecto al escrutinio definitivo, lo que indica que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación de resultados ha sido exitoso.

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación y suspendió a Alfredo Saade de su cargo como embajador en Brasil, tras sospechas de su presunta participación en actividades políticas que contravienen la normativa vigente. De cara a la segunda vuelta, programada para el 21 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha exigido la realización de debates de alta calidad y ha garantizado la total transparencia del proceso.

La Registraduría, por su parte, anunció que reforzará la capacitación virtual de los jurados de votación y de los miembros de las comisiones escrutadoras, e invitará a todas las organizaciones políticas a participar en auditorías y revisiones de los componentes electorales. En la jornada de la primera vuelta, Abelardo De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, liderando los resultados, mientras que Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, acumuló 9,6 millones.

El alto nivel de participación y la precisión del escrutinio han sido destacados como indicadores de la solidez del sistema electoral, a pesar de los retos climáticos y las investigaciones en curso. La unión de La U al bloque de apoyo a De la Espriella representa un nuevo escenario en la contienda política, que ahora se prepara para una segunda vuelta marcada por la intensificación de la campaña y la búsqueda de mayor consenso entre la población





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