La URT y el Ministerio de Agricultura apoyan a víctimas de Remolino, Ciénaga y San Ángel en la construcción de sus viviendas

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y el Ministerio de Agricultura han apoyado a más de 400 víctimas de Remolino, Ciénaga y San Ángel en la construcción de sus viviendas mediante el mecanismo de autogestión. Las jornadas de socialización han permitido a los beneficiarios avanzar de manera concertada en el proceso de desembolso de subsidios de vivienda.

La Unidad de Restitución de Tierras ( URT ) acompañó tres jornadas de socialización del mecanismo de autogestión , con el cual los beneficiarios trabajan autónomamente en la construcción de sus viviendas, recibiendo desembolsos por 60 millones de pesos.

La URT del departamento de Magdalena entregó a más de 400 víctimas de Remolino, Ciénaga y San Ángel, beneficiarios de sentencias de restitución de tierras, la suma de 5.000 millones de pesos para restitución de viviendas. Por primera vez y tras largos años de espera, víctimas de municipios como Remolino, Chibolo, Ciénaga y Sabanas de San Ángel fueron convocadas para avanzar de manera concertada, con la URT y el Ministerio de Agricultura, en el proceso de desembolso de los subsidios de vivienda bajo el modelo de autogestión.

Las jornadas se desarrollaron en los municipios de Ciénaga, Plato, Magdalena, y en la ciudad de Barranquilla, y contaron con la asistencia de más de 400 beneficiarios de sentencias de restitución de tierras.

"La dirección territorial de la Unidad Restitución de Tierras del departamento de Magdalena continúa cumpliendo con las víctimas. En este caso, a las víctimas de Remolino, Ciénaga y San Ángel", dijo inicialmente José Humberto Torres, director territorial de la URT Magdalena – Atlántico.

Seguidamente anotó: "hemos avanzado positivamente con el Ministerio de Vivienda en lograr que más de 5.000 millones de pesos destinados por el Ministerio de Agricultura puedan ser destinados justamente a lograr cumplir esa orden judicial que tiene que ver con su vivienda digna". Apuntó que "esta dirección territorial viene paso a paso avanzando en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y en particular en esta oportunidad hemos hecho una fuerte alianza con el Ministerio de Agricultura".

"Hicimos una reunión muy importante en la ciudad de Barranquilla y allá logramos concertar de manera coordinada, acuerdos con las víctimas que han sido beneficiadas de sentencias de restitución para lograr avanzar en la ejecución de su proyecto en particular, que tiene que ver con una vivienda digna y adecuada a sus condiciones" sostuvo José Humberto Torres. Las víctimas beneficiarias tendrán el deber de dar a conocer al Ministerio de Agricultura los progresos en la construcción de sus viviendas.

Por esta razón, las jornadas contaron con la presencia de técnicos catastrales, quienes explicaron a los beneficiarios cómo usar sus celulares para compartir fotografías georreferenciadas que den cuenta de los avances de sus obras. A partir de la ratificación de estos avances, el ministerio desembolsará progresivamente los recursos, sin necesidad de que se realice la visita presencial de funcionarios al predio donde se construye la casa, bajo la ejecución del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Rural.

De acuerdo con Carolina Galindo, directora de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura, "la finalidad de estos encuentros es materializar las sentencias que profirieron los jueces especializados y hacer realidad la garantía de vivienda digna a través del modelo de autogestión". Los beneficiarios trabajan autónomamente en la construcción de sus viviendas para lo cual perciben desembolsos por 60 millones de pesos.

Entre tanto, las víctimas del municipio de Remolino agradecieron la convocatoria resaltando que, tras varios años de desplazamiento forzado se reencuentran con parceleros que también fueron obligados a abandonar su territorio por paramilitares de las Auc. Carlos Pertuz, líder de víctimas de Santa Rita, agradeció al Gobierno Petro por cumplirle a las víctimas el anhelo de tener casa digna: "será un hecho que nuestra comunidad tendrá subsidios de vivienda propios"





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