La USO anuncia que respaldará a candidatos presidenciales que promuevan la exploración de petróleo, gas y fracking en Colombia

El principal sindicato de trabajadores petroleros de Colombia, la USO, declara su apoyo a los candidatos presidenciales que impulsen la exploración de hidrocarburos y proyectos de fracking, en contraste con propuestas que aceleran la transición energética y restringen la explotación de combustibles fósiles. La organización argumenta que estas actividades son cruciales para la sostenibilidad financiera de Ecopetrol, la soberanía energética y los ingresos fiscales, representando el 86% de los ingresos de la empresa. Aunque respalda la diversificación con renovables, enfatiza que la transición no debe recortar inversiones en petróleo y gas, que seguirán siendo demandados. Este posicionamiento convierte el debate energético en un tema clave de las elecciones presidenciales.

La Unión Sindical Obrera ( USO ), principal organización sindical de los trabajadores de la industria petrolera en Colombia, anunció que respaldará a los candidatos presidenciales que promuevan la exploración de petróleo y gas, así como el desarrollo de proyectos de fracking.

Este pronunciamiento, hecho en vísperas de las elecciones presidenciales, establece una clara diferenciación con propuestas que buscan acelerar la transición energética y restringir la explotación de combustibles fósiles, como la que podría presentar el precandidato Iván Cepeda. Para la USO, el futuro de Ecopetrol y la soberanía energética del país dependen de mantener y ampliar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, argumentando que estas representan aún el 86% de los ingresos de la compañía y son fundamentales para su sostenibilidad financiera.

El sindicato defends la necesidad de fortalecer el negocio tradicional de Ecopetrol, considerado un activo estratégico para el desarrollo nacional que ha contribuido a la autosuficiencia energética y a los ingresos fiscales del Estado. En su declaración, la organización recuerda su histórica defensa de la empresa como patrimonio público y de los derechos laborales del sector, y señala que, dadas las actuales condiciones financieras, solo mediante la inversión en exploración, el desarrollo de yacimientos no convencionales y la mejora del recobro en campos existentes se podrá garantizar la continuidad de las reservas y la viabilidad a largo plazo.

Si bien apoya la incorporación de energías renovables para diversificar la matriz, advierte que la transición no debe implicar una reducción de las inversiones en hidrocarburos, pues el petróleo y el gas seguirán siendo demandados durante las próximas décadas. De este modo, la USO hace un llamado a los trabajadores del sector y a la ciudadanía a evaluar las propuestas energéticas de los candidatos, comprometiéndose a respaldar a aquellos que promuevan políticas de fortalecimiento de la exploración, soberanía energética y sostenibilidad de Ecopetrol, en oposición a quienes planteen restringir nuevas actividades extractivas.

Este posicionamiento convierte el debate sobre el futuro del petróleo, el gas y el fracking en un eje central de la discusión electoral, reflejando la tensión entre la transición energética y la dependencia económica actual de los combustibles fósiles en Colombia





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