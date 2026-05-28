La Vía Láctea nació de la fusión de pequeñas galaxias

Un grupo de científicos afirmó que la Vía Láctea nació a raíz de haber consumido a otra galaxia. Además, indican que tienen muestras de los vestigios de este suceso.

La formación de la Vía Láctea se originó hace unos 12.000 millones de años, tras la fusión de pequeñas galaxias. Un grupo de científicos afirmó que la Vía Láctea nació a raíz de haber consumido a otra galaxia.

Además, indican que tienen muestras de los vestigios de este suceso. A día de hoy, los científicos calculan que la extensión de la Vía Láctea es de 100.000 años luz, y que contiene entre 100.000 y 400.000 estrellas. Los expertos han analizado una serie de estrellas que serían los vestigios de una galaxia enana a la que llamaron 'Loki', la cual habría sido consumida por la Vía Láctea en medio de su desarrollo.

Ahora bien, lo que ha llevado a los científicos a buscar pruebas que logren especificar el tamaño origen y así determinar su historia y evolución. Los científicos consideran que la Vía Láctea pudo consumir pequeñas galaxias antiguas, que le habrían permitido crecer hasta su actual expansión. Las pruebas de esto, estaría en lo profundo de la galaxia.

Los astrónomos, que publicaron su estudio en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, centraron su investigación en estrellas pobres en metales, detectadas relativamente cerca al disco galáctico. En este punto del espacio, las estrellas que estén cerca del disco están compuestas en su mayoría por hidrógeno y helio; elementos que se combinaron en sus núcleos para dar origen a elementos pesados que fueron liberados una vez las estrellas explotaron.

Al quedar en un estado sin fuerza, la Vía Láctea consumió a Loki, llenándose de los componentes que tuviera y esto habría ayudado al desarrollo de la misa. CNN consultó con Cara Battesbery, que aseguró que estas estrellas 'han existido durante miles de millones de años y contienen en su interior, pistas sobre la formación de las primeras generaciones de estrellas del universo'.

Ahora, el estudio se ha complicado, dado la cantidad de estrellas jóvenes y brillantes que abundan en la galaxia, según Federico Sestito, investigador posdoctoral del Centro de Investigación en Astrofísico de la Universidad de Hertfordshires, Inglaterra. Con el telescopio Gaia de la Agencia Espacial Europea, cartografiaron la composición de 2.000 millones de estrellas a lo largo de la galaxia entre julio de 2014 y enero de 2025, centrándose en cuerpos celestes específicos.

Aunque es difícil determinar la edad exacta de estas estrellas, las encontradas superan los 10.000 millones de años, según Sestito. Estos planetas y cuerpos rocosos están a una distancia que ronda los 7.000 años luz de nuestro sistema solar.

Además, tienen composiciones químicas similares, lo que sugiere que pueden provenir de la misma galaxia enana. De acuerdo a su comportamiento en el espacio, los científicos afirman que los cuerpos rocosos pueden venir de una galaxia diferente. Es que once de las estrellas avistadas tienen una órbita prograda, mientras que nueve están en una órbita retrógrada. El hecho de que tengan este comportamiento indica que pasaron por procesos de adaptación que pueden ser de 13.800 millones de años





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