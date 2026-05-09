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La velación del exvicepresidente alemán Vargas Lleras será en el Palacio San Carlos

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La velación del exvicepresidente alemán Vargas Lleras será en el Palacio San Carlos
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📆5/9/2026 1:12 PM
📰elheraldoco
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Sonó la noticia a través de una publicación en redes sociales del partido Cambio Radical, la familia confirmaba la cita y hora de la velación luego de la muerte del exvicepresidente alemán Vargas Lleras este viernes en Bogotá.

La familia del exvicepresidente alemán Vargas Lleras confirmó a través de una publicación en redes sociales que la velación será en el Palacio San Carlos, Salón Bolívar, en Bogotá, durante los días sábado y domingo.

Diversas personalidades políticas, tanto del presidencialismo como de la oposición, envían mensajes de solidaridad a su familia y allegados. El expresidente Álvaro Uribe y el expresidente y premio nobel de paz, Juan Manuel Santos, expresan su pésame. El expresidente Iván Duque y otros expresidentes despiden con tristeza a Vargas Lleras y expresan su solidaridad a su familia y allegados

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