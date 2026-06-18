La verdad sobre el costo de fabricación de la camiseta de la Selección Colombia

Supertex, empresa caleña que produce las camisetas oficiales de Adidas para la Selección Colombia, revela que el costo de fabricación es diez veces menor que el precio de venta al público y que la mayoría de las prendas se manufacturan en el país, desmintiendo la creencia de que son importadas.

La camiseta oficial de la Selección Colombia, una de las prendas más deseadas por los aficionados al fútbol, tiene un precio de mercado que ronda los 400.000 pesos, aunque su costo de fabricación es considerablemente menor.

Así lo reveló el presidente de Supertex, empresa caleña encargada de producir estas camisetas para Adidas. Aunque muchos colombianos creen que las prendas son importadas desde Asia o Europa, la realidad es que la mayoría se fabrican en Cali por manos colombianas. Esta empresa logró convertirse en proveedora de Adidas tras años de trabajo produciendo para mercados internacionales.

Según Herrera, una camiseta que en tiendas puede costar hasta 500.000 pesos tiene un costo de fabricación de entre 50.000 y 60.000 pesos. El precio final incluye factores como la inversión en patrocinio y mercadeo que realiza la marca deportiva, ya que esta debe recuperar esa inversión a través del precio de la prenda.

La relación entre Supertex y Adidas se remonta a la década de 1980, cuando la empresa comenzó en el negocio de las confecciones fabricando productos para el mercado europeo. Tras años intentando convencer a Adidas, lograron que les asignaran la producción de la camiseta colombiana. La fabricación implica procesos altamente especializados; Adidas exige estándares rigurosos y Supertex también produce uniformes para otros mercados internacionales.

Un aspecto en el que destacan es la sublimación, proceso de impresión textil que, según el directivo, se realiza en Colombia con la mejor calidad mundial. El mercado de la camiseta de la Selección Colombia mueve cifras importantes: en años de alta demanda, la producción puede acercarse al millón de unidades, con aproximadamente 600.000 camisetas amarillas y entre 250.000 y 300.000 azules. Paralelamente, el crecimiento de las ventas oficiales ha impulsado la expansión del mercado ilegal de camisetas falsificadas.

El empresario reconoce que distinguir un original de una falsificación no siempre es fácil, pues algunos fabricantes ilegales han perfeccionado sus procesos. Sin embargo, especialistas pueden identificar diferencias en detalles técnicos como costuras, acabados y Densidad de puntadas.

Esta historia evidencia la capacidad de la industria textil nacional para competir en los más altos estándares internacionales y representa un ejemplo del potencial manufacturero colombiano, con una empresa local produciendo en Cali las camisetas que visten miles de hinchas y que suelen ser confundidas con productos importados





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