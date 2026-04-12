La Violencia Criminal se Desborda: Municipios del Atlántico al Borde del Caos

La expansión de la violencia criminal desde Barranquilla hacia otros municipios del Atlántico, impulsada por grupos como Los Costeños y Los Pepes, genera alarma por el aumento de homicidios, extorsiones y la vulnerabilidad de la población, especialmente mujeres. La falta de respuesta institucional y la impunidad agravan la crisis de seguridad, poniendo en riesgo la gobernabilidad y estabilidad del departamento.

La violencia criminal que se concentraba en Barranquilla y su área metropolitana en los últimos años se ha extendido a municipios del Atlántico , antes considerados tranquilos. Hoy, poblaciones del oriente, centro y sur del departamento como Sabanagrande, Baranoa, Polonuevo, Sabanalarga y Repelón experimentan un aumento de crímenes, ataques y extorsiones, lo que confirma una estrategia delictiva en expansión.

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Las comunidades, antes ajenas a la violencia del crimen organizado, ahora viven con temor, expuestas y desprotegidas ante el avance de la delincuencia. Las estructuras de Los Costeños y Los Pepes parecen haber trasladado su disputa territorial a estas zonas, buscando diversificar sus ingresos ilegales y ampliar su dominio geográfico. El objetivo es claro: controlar la venta de drogas y, especialmente, imponer la extorsión a comerciantes y pequeños empresarios, más vulnerables en contextos de menor presencia estatal.<\/p>

Este 'derrame' de violencia coincide con vacíos institucionales locales y deficiencias en las políticas de seguridad y penitenciarias del país, sin mencionar las inciertas pretensiones de la llamada paz urbana. Las cifras alarmantes, como se constata a diario, lo demuestran. Algunos municipios duplicaron o triplicaron sus homicidios en el último año, una tendencia que persiste en 2026. En marzo, 21,5% de los 93 asesinatos del Atlántico ocurrieron fuera de Barranquilla y su área metropolitana, incluyendo seis en Sabanalarga, tres en Repelón y tres en Baranoa. En el primer trimestre, se registraron 282 asesinatos en el departamento, 51 más que en el mismo periodo de 2025.<\/p>

Sin garantías de seguridad y con una alta violencia estructural, el Atlántico podría superar los mil homicidios este año, confirmando la gravedad de su crisis de seguridad. ¿Por qué no se aborda esto con urgencia? ¿Acaso las autoridades no ven las alertas, el aumento de cifras y la repetición de los hechos? Y si lo hacen, su respuesta es fragmentada y tardía. La instalación de tecnología o anuncios de operativos no reemplazan la necesidad de una presencia integral y efectiva en los territorios amenazados.<\/p>

Un elemento aún más perturbador es el asesinato de mujeres, víctimas de extorsión en los municipios, marcando un punto crítico. Dueñas de negocios, costureras y vendedoras son asesinadas por negarse a cumplir las exigencias de los delincuentes, convirtiéndose en blanco directo de una economía criminal que usa la violencia como mecanismo de dominación. La extorsión adquiere un rostro de género.<\/p>

La denuncia de organizaciones sociales sobre el miedo, el silencio forzado y la desconfianza institucional revela que la violencia de género se entrelaza con economías criminales, agravando la vulnerabilidad. La impunidad perpetúa el delito y legitima el control territorial de los violentos. El riesgo es que poblaciones enteras sean sometidas al terror, donde trabajar o sobrevivir conlleve peligro letal.<\/p>

La expansión criminal se ensañará aún más con los vulnerables si no se recuperan los territorios. Permitir que los municipios queden a merced de la violencia es renunciar a su gobernabilidad y a la estabilidad del departamento. La seguridad debe ser prioridad en todo el Atlántico, no solo en Barranquilla y su área metropolitana, para proteger la vida, la dignidad y la libertad de sus ciudadanos.<\/p>





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