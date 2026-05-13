La vuelta de Amaia Montero a los escenarios confirma la continuidad de la gira

Amaia Montero, vocalist de La Oreja de Van Gogh, ha respondido con firmeza a las especulaciones sobre una posible cancelación de la gira en torno a la vuelta de Montero a los escenarios. Tras actuar en Bilbao, Montero reconfirma su compromiso con la formación y los conciertos. Además, ha revelado los desafíos de salud mental que afrontó en años anteriores.

La vuelta de Amaia Montero a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh se ha convertido en el acontecimiento más relevante del pop español en este 2026; sin embargo, el éxito de sus primeras presentaciones en Bilbao se vio empañado por una ola de especulaciones en las redes.

Ante los rumores que sugerían una posible cancelación de la gira debido a supuestos problemas vocales o inestabilidad emocional, la cantante ha emitido un comunicado contundido para aclarar su situación actual y confirmar la continuidad del proyecto. La artista ha sido tajante al negar cualquier intención de abandonar la formación o suspender los compromisos pactados.

Según relató la propia Montero, la narrativa sobre su supuesta “devastación” dista mucho de la realidad: tras actuar ante más de 30.000 personas en Bilbao, su única prioridad fue el aislamiento necesario para la recuperación física.

“Llegué de Bilbao, me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños”. El revuelo mediático llegó a oídos de la vocalista a través de su entorno cercano, lo que la motivó a responder con un “rotundo NO” a las dudas sobre su permanencia en la gira





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