El expresidente Álvaro Uribe Vélez y la candidata presidencial Paloma Valencia Expressing their condolences to the family and political supporters. Paloma Valencia, the presidential candidate expresses her condolences to Clemencia, her brother Enrique, brother José Antonio, and the entire family, after her father's death.

El histórico dirigente político, Jesús 'Germán' Vargas Lleras, falleció en los 64 años de edad tras luchar contra una enfermedad. Sus restos se encontraron en la capital Colombiana, Bogotá.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje de sus condolencias y a todos aquellos que lo apreciaban. Paloma Valencia, la candidata presidencial, lamentó su fallecimiento y compartió sus condolencias con la familia y seguidores políticos. La muéstrase como un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia.

Sus restos fueron velados en el expresidente's Palace, y el funeral se llevó a cabo el 26 de agosto en el lugar que negó su presencia, la plaza Mayor de Bogotá





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