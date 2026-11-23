El Barcelona confirma que Lamine Yamal no jugará contra el Sabah por molestias en el tobillo. El club busca su recuperación para el domingo ante el Deportivo.

El Futbol Club Barcelona confirmó a través de un comunicado oficial que el joven delantero Lamine Yamal no viajará a Bakú para enfrentar al Sabah en la fase de ligas de la Champions League. Esta decisión obedece a molestias leves reportadas en el tobillo derecho del futbolista, quienes los servicios médicos del club han evaluado como un riesgo que justifica su absentismo por precaución.

Motivos de la baja médica de Yamal

El parte médico emitido por la entidad catalana detalla que el jugador presentaba dolores en el tobillo derecho al finalizar el compromiso de liga disputado el domingo pasado contra el Villarreal. Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió no arriesgar la integridad física del extremo en un desplazamiento tan extenso como el que conduce a la capital de Azerbaiyán, priorizando su salud a largo plazo sobre la participación inmediata en el encuentro europeo.

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El Barcelona estableció claramente en su reporte que la previsión actual es contar con Lamine Yamal disponible para el próximo partido de la Liga española, programado para el domingo contra el Deportivo.

Contexto competitivo y objetivos del Barcelona

La ausencia del joven estrella de diecinueve años impacta directamente en la estrategia del equipo, ya que el Barcelona ocupa un puesto intermedio en la tabla de la fase de ligas. Con tres victorias y una derrota en sus primeros cuatro partidos, la institución catalana considera que una victoria en Bakú es fundamental para asegurar su clasificación directa a los octavos de final entre los ocho primeros clasificados.

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Lamine Yamal se ha consolidado como una de las figuras más determinantes del panorama mundial en la actualidad. En octubre, el futbolista español alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer jugador en ganar el Balón de Oro junior, un galardón que distingue al mejor futbolista menor de 21 años. Su temporada destaca por celebraciones clave, incluyendo el título de la Liga española con el Barcelona y la Copa del Mundo con la selección nacional.

Otras bajas y situación del equipo de Flick

Lamine Yamal no es la única baja que afecta al plantel para el viaje europeo. El técnico Hansi Flick también confirmó la inasistencia de Rodri, Christensen y Xavi Espart, lo que obliga al entrenador alemán a realizar ajustados cambios en su formación para el compromiso ante el Sabah. Esta lista de inasistencias complica el despliegue táctico del equipo en territorio azerbaiyano.

Adicionalmente, el técnico no podrá contar con el centrocampista Jesse Bisiwu, quien fue fichado el pasado verano y se estrena en una lista del primer equipo en la máxima competición continental. La presencia de Bisiwu en la nómina era una expectativa para la joven promesa, pero su falta refuerza la necesidad de rotaciones para el resto de la plantilla.

Logística del viaje y próximos compromisos

El plantel partió desde Barcelona el lunes rumbo a la capital de Azerbaiyán con dos días de antelación al compromiso, una medida logística necesaria debido a la larga duración del viaje. Tras el partido del miércoles en Bakú, el Barcelona tendrá disponibles tres fechas más dentro de la fase de ligas de la Champions League.

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Estos encuentros restantes son críticos para el destino europeo del club. La administración y los aficionados observarán de cerca si el equipo puede asegurar la clasificación directa a los octavos de final sin la estrella Lamine Yamal, quien sigue siendo un pilar vital para las ambiciones del Barcelona en la temporada en curso.