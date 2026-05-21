Lamine Yamal y Inés García, una pareja en las redes, apoyan al delantero lesionado del FC Barcelona en su proceso de recuperación

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha acudido a la última fiesta oficial del club catalán, acompañado por Inés García, una creadora de contenido sevillana. Ahora, Yamal se encuentra lesionado y recuperándose de unas molestias físicas que lo mantuvieron apartado de los terrenos de juego en el tramo final de la competición doméstica.

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal , acudió a la última fiesta oficial del club catalán, acompañada por Inés García , una creadora de contenido sevillana.

Confirmando así la relación que despierta un interés en las redes. Antes de la fiesta, disfrutaron de unas vacaciones en las playas de Grecia, donde consolidaron su relación. Ahora, Lamine Yamal se encuentra lesionado y recuperándose de unas molestias físicas que lo mantuvieron apartado de los terrenos de juego. Su objetivo es completar una rehabilitación óptima en las próximas semanas para llegar al 100% de sus capacidades al Mundial con la selección de España.

Los aficionados esperan su alta médica mientras en Inés García encuentra su apoyo en este proceso de recuperación





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