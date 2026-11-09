Lanzamiento HONOR 600 Elite en Colombia: Especificaciones y Precio

Conoce los detalles del nuevo HONOR 600 Elite en Colombia: batería de 8.100 mAh, certificaciones IP69K, Snapdragon 4 Gen 4 y herramientas de IA para fotografía.

El fabricante tecnológico HONOR ha oficializado el lanzamiento del dispositivo HONOR 600 Elite en el mercado colombiano. Este nuevo terminal se presenta como una opción enfocada en la autonomía energética y la robustez, incorporando certificaciones de protección avanzada y capacidades de inteligencia artificial en su suite de software.

Autonomía con Batería de 8.100 mAh

El atributo principal de este modelo es su batería de gran capacidad con 8.100 mAh, diseñada para garantizar energía suficiente para usuarios intensivos. Esta configuración permite la carga inversa por cable de 7,5 W, función que transforma el teléfono en una fuente de energía para otros dispositivos compatibles. La compañía señala que esta capacidad aborda la necesidad de mantener la conectividad durante largas jornadas fuera del hogar.

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No obstante, la marca aclara que la autonomía efectiva estará sujeta a factores variables como el brillo de la pantalla, la intensidad de la conectividad y los patrones de uso. Este enfoque en la energía busca posicionarse como un diferenciador clave en un segmento donde la durabilidad de la carga es decisiva para la decisión de compra.

Certificaciones IP68 e IP69K de Resistencia

El HONOR 600 Elite integra certificaciones IP68, IP69 e IP69K, que validan su resistencia contra el polvo y la exposición a chorros de agua a alta presión y temperatura. Estos estándares técnicos aseguran que el dispositivo mantiene su integridad funcional bajo condiciones ambientales adversas que suelen dañar componentes electrónicos estándar.

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Además de la protección líquida, la estructura del equipo cuenta con un respaldo para resistir caídas de hasta 2,5 metros. HONOR especifica que esta característica no implica que el teléfono sea indestructible, sino que está diseñado para soportar impactos cotidianos sin sufrir daños críticos en situaciones de uso normal.

Rendimiento y Pantalla HD+ con 120 Hz

La experiencia visual se beneficia de una pantalla con resolución de 1592 x 720 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. El panel alcanza un brillo máximo HBM de 1.020 nits, lo que mejora la legibilidad en condiciones de iluminación solar directa. Esta combinación busca ofrecer desplazamientos fluidos entre aplicaciones sin comprometer la claridad de la imagen.

Internamente, el sistema se apoya en el procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, una plataforma orientada a eficiencia y rendimiento moderado. La memoria operativa alcanza hasta 16 GB mediante la tecnología HONOR RAM Turbo, que virtualiza parte del almacenamiento para ampliar la RAM total anunciada a 24 GB. El dispositivo también incluye 256 GB de almacenamiento interno para datos y archivos.

Cámara de 108 MP y Herramientas de IA en Magic OS 10

El módulo fotográfico principal utiliza un sensor de 108 megapíxeles con apertura f/1.75, complementado por un sensor auxiliar de 0,08 MP. El software integra zoom digital de hasta ocho aumentos asistido por inteligencia artificial, captura automática de sonrisas y fotografía en movimiento. El sistema operativo Magic OS 10, basado en Android 16, añade funciones como Imagen a Video con AI 2.0.

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Esta herramienta permite transformar fotografías estáticas en clips de video mediante modelos de aprendizaje automático. También se incorpora el modo Multi-Video para combinar diferentes perspectivas de grabación, ampliando las capacidades creativas más allá de las herramientas tradicionales de captura.

Disponibilidad Comercial y Garantía Posventa

La distribución del HONOR 600 Elite estará a cargo de operadores y cadenas de retail como Claro, Tigo, Alkosto, Falabella, Éxito, AlKomprar, Ktronix y WOM. Los paquetes iniciales pueden incluir el reloj inteligente HONOR Watch X5i y audífonos HONOR Choice como accesorios promocionales.

HONOR Colombia ha anunciado un plan de respaldo posventa que contempla dos años de garantía por fallas de fabricación y dos años de cobertura para la batería bajo condiciones técnicas establecidas. Adicionalmente, se ofrece un año de protección frente a daños accidentales y un año de reemplazo de pantalla ante caídas, golpes o presión accidental, asegurando el soporte técnico del dispositivo durante su ciclo de vida.