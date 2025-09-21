'Larry Changa': Autoridades Tras la Fortuna del Cabecilla del 'Tren de Aragua'

Las autoridades colombianas y chilenas se unen para rastrear los bienes multimillonarios de 'Larry Changa', líder del 'Tren de Aragua', tras su extradición a Chile. La investigación revela su fortuna amasada en Colombia a través del narcotráfico y el uso de testaferros.

Las autoridades de Colombia y Chile están enfocadas en rastrear la inmensa fortuna acumulada por ' Larry Changa ', un prominente líder del 'Tren de Aragua', cuya extradición a Chile fue recientemente autorizada por el presidente Gustavo Petro. ' Larry Changa ', cuyo nombre real es Larry Amaury Álvarez Núñez, de nacionalidad venezolana, comenzó su carrera criminal en Chile, operando bajo las facciones de esta organización criminal transnacional.

Posteriormente, trasladó sus actividades a Colombia, donde logró amasar una considerable riqueza proveniente de las finanzas ilícitas del narcotráfico y otras actividades delictivas. Su captura se produjo el 1 de julio de 2024, tras una solicitud de captura internacional. \El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Justicia y Derecho, respondió favorablemente a la solicitud de extradición emitida por la Corte de Apelaciones de Iquique (Chile), relacionada con delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas. Investigaciones de EL TIEMPO revelaron que, durante su tiempo en Colombia, 'Larry Changa' invirtió en bienes raíces, incluyendo lotes en el eje cafetero, camionetas de lujo y apartamentos. Las autoridades informan que, incluso desde Colombia, 'Larry' continuó dirigiendo las operaciones criminales en Chile, recibiendo las ganancias económicas a través de criptoactivos en billeteras virtuales. Esta estrategia le permitió adquirir propiedades a nombre de terceros, como su pareja sentimental y allegados, actuando como testaferros. \La Fiscalía General de la Nación ya ha iniciado un proceso de extinción de dominio sobre nueve bienes vinculados a 'Larry Changa'. Entre estos se encuentran un lote de 1.200 metros cuadrados ubicado en Circasia (Quindío), valorado en aproximadamente 880 millones de pesos, un apartamento en Armenia, valuado en 227 millones de pesos, una bodega en la misma ciudad y otro lote dentro de un condominio de lujo. Asimismo, se han intervenido dos camionetas de alta gama: una Toyota Land Cruiser GRJ71L, con un valor de 213 millones de pesos, y una Toyota Fortuner importada modelo 2022, valorada en 224 millones de pesos. Las autoridades continúan investigando la posible existencia de otros bienes en Colombia que 'Larry Changa' podría haber adquirido a través de testaferros, ampliando así el alcance de la investigación y la recuperación de activos ilícitos





Larry Changa Tren De Aragua Extradición Narcotráfico Extinción De Dominio

