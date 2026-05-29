Las conversaciones políticas en Colombia generan un desgaste emocional

Un estudio reveló que las conversaciones políticas en Colombia están generando un desgaste emocional entre las familias y los círculos sociales.

Un estudio reveló que las conversaciones políticas en Colombia están generando un desgaste emocional entre las familias y los círculos sociales . Según la encuesta, el 45.3% de las personas afirma que en su familia se habla de política sin problema, pero el 25.7% reconoce que el tema suele evitarse para prevenir tensiones.

El estudio también encontró que el 10.8% de las personas se sienten incomodadas y alteradas por las conversaciones políticas, y el 23.6% manifestó que al menos una conversación política terminó en una pelea. Otros resultados incluyen que el 12.2% de las personas evita reuniones para no hablar de política, el 8.1% reportó conflictos familiares relacionados con este tema y el 4.7% dijo haber perdido o debilitado amistades por diferencias ideológicas.

El director del Programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán, María Clara Betancourt, afirmó que los resultados evidencian la importancia de promover espacios de diálogo respetuoso, pensamiento crítico y educación socioemocional para fortalecer la capacidad de convivencia en contextos de diferencia ideológica





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