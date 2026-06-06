Las estrellas del fútbol mundial llegan al Mundial 2026

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es el evento más esperado del fútbol mundial. Las principales estrellas del planeta fútbol, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé, llegan a la cita dispuestas a dejar una huella imborrable en la historia del deporte.

Las principales estrellas del fútbol mundial llegan al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Cristiano Ronaldo busca el título de campeón del mundo, mientras que Lionel Messi quiere agrandar su leyenda y conducir a la Albiceleste a una segunda final consecutiva.

Kylian Mbappé tratará de curar la herida de la derrota en la final del Mundial de Catar, y Vinícius Júnior confía en brillar como nunca bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti. Brasil, el equipo más laureado de la competición, busca poner fin a su sequía de títulos, mientras que Inglaterra, campeona en 1966, aguarda para volver a reinar en el fútbol mundial.

El joven delantero español Lamine Yamal, de tan solo 18 años, busca emular a la mítica Roja que encadenó el título continental y universal en 2008 y 2010





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