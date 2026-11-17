Resultados del XXVIII Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez en Floridablanca. Las Lauras y Héctor y Alfredo se alzaron con los premios principales de $10 millones en sus respectivas categorías.

Las agrupaciones Las Lauras y Héctor y Alfredo se proclamaron vencedoras del XXVIII Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez. El evento se llevó a cabo en el parque principal de Floridablanca durante los días 14 y 15 de noviembre. Esta competencia formó parte integral de la programación oficial de las Ferias y Fiestas Dulces de Corazón 2026.

Resultados de la competencia musical

Las Lauras alcanzaron el primer lugar en la categoría Libre del certamen musical. Este dueto está compuesto por Laura Alejandra Chaparro Nossa, originaria de Sogamoso, Boyacá, y Laura Fernanda Mateus Flórez, de Vélez, Santander. Ambas artistas iniciaron su colaboración musical en 2016 tras conocerse durante el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple de Vélez.

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La trayectoria profesional de Las Lauras incluye participaciones destacadas en diversos encuentros de música colombiana. Entre sus logros más recientes figura el primer puesto en la categoría de guabina a capela del Festival de Vélez, obtenido en 2023. Su victoria en Floridablanca refuerza su estatus dentro del panorama de la música tradicional andina.

Ganadores categoría Tradicional y premios

El grupo Héctor y Alfredo, proveniente de San Gil, Santander, obtuvo el primer puesto en la categoría Tradicional. La formación está integrada por Héctor Manuel Díaz Díaz, quien se desempeña como primera voz y tiplista, y Luis Alfredo Reyes Gómez, encargado de la segunda voz y la guitarra. Su repertorio se dedica exclusivamente a la música andina colombiana.

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La convocatoria estableció premios económicos significativos para los vencedores. Los primeros puestos de las categorías Libre y Tradicional contaron con un reconocimiento de 10 millones de pesos cada uno. Además de estos montos principales, el festival entregó 2,5 millones para la Mejor Obra Inédita y 2 millones al Mejor Tiplista Acompañante.

Otros reconocimientos y finalistas

El premio a la Mejor Obra Inédita fue otorgado a Sergio Andrés Jiménez Bernal, miembro de la agrupación Maíz Pinta'o. Esta banda, creada en 2017, se especializa en la interpretación de música andina colombiana y folclor latinoamericano. Su discografía incluye producciones como Caminos perdidos, publicada en 2020, y Cantos para la semilla, lanzada en 2025.

El reconocimiento al Mejor Tiplista Acompañante se concedió a Víctor Hugo Reina. La información oficial no especifica el título de la composición inédita ganadora ni la agrupación musical a la que pertenecía el instrumentista premiado. En la final de la categoría Tradicional compitieron también Antonio y Eduardo, Fernando y José, y Rojas y Murillo.

Organización y contexto histórico

Las presentaciones fueron evaluadas por un jurado conformado por Fernando Salazar Wagner, Camilo Andrés Cifuentes López y Fernando Remolina Chaparro. El concurso fue organizado por la Casa de la Cultura Piedra del Sol, bajo la dirección de Oliverio Solano Cala, con el apoyo logístico de la Alcaldía de Floridablanca.

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El Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez tiene sus orígenes en 1993 como un homenaje a Jaime y Mario Martínez, destacados intérpretes. Mediante la Ley 2508 del 30 de julio de 2025, el Congreso de la República declaró esta competencia y sus manifestaciones culturales como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Esta edición representa la vigésima octava versión del certamen dedicado a la difusión de repertorios andinos.