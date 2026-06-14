Las mayores goleadas en la historia de los Mundiales: del 10-1 de Hungría al 7-1 alemán

La goleada de Alemania por 7-1 sobre Curazao revive la lista de victorias más abultadas en Copas del Mundo, desde el 10-1 de Hungría en 1954, con triplete de László Kiss en siete minutos, hasta el 7-0 de Yugoslavia sobre Zaire en 1974 marcado por el robo de viáticos a los africanos. Otros resultados históricos incluyen el 8-0 de Suecia a Cuba en 1934, el 8-0 de Uruguay a Bolivia en 1950 y el 8-0 de Alemania a Arabia Saudita en 2002, además de menciones a los 7-0 de Portugal y España en 2010 y 2022.

El reciente triunfo de Alemania sobre Curazao por 7-1 ha reavivado el debate sobre las mayores goleadas en la historia de los Mundiales. Los alemanes, arrolladores desde el inicio, marcaron rápidamente y aunque Curazao logró un empate transitorio, el resultado final recordó el famoso 7-1 de la semifinal de Brasil 2014, conocido como el Mineirazo , que impulsó a Alemania al título.

Esta nueva victoria por la misma diferencia invita a repasar los marcadores más abultados registrados en las Copas del Mundo, varios de ellos concentrados en el siglo pasado. Una de las más legendarias es la victoria de Hungría sobre Corea del Sur por 9-0 en 1954, un partido doble récord: mayor diferencia de goles (+9) y única ocasión en que un equipo anota 10 goles en un encuentro mundialista.

László Kiss, entrando desde el banquillo, anotó un triplete en siete minutos, el más rápido de la historia del torneo. Los "Magníficos Magiares" de Ferenc Puskás dominaron a una debutante Corea que llegó exhausta tras un largo viaje, con Sándor Kocsis también firmando un triplete. Otra goleada histórica fue el 7-0 de Yugoslavia sobre Zaire en 1974, la peor derrota africana.

Previo al partido, los jugadores de Zaire descubrieron el robo de sus viáticos, lo que sumió al equipo en un caos mental que Yugoslavia explotó, yéndose al descanso con 6-0. En 1934, Suecia venció 8-0 a Cuba. Los caribeños llegaron cansados tras jugar un desempate contra Rumanía, mientras Suecia debutó descansada porque Austria, su rival original, había sido anexada por la Alemania nazi. La lluvia convirtió el campo en un lodazal, pero la condición física sueca se impuso.

También destaca el 8-0 de Uruguay sobre Bolivia en 1950, partido que servía como antesala del histórico Maracanazo; con varios rivales retirados, el grupo se redujo a ese único choque y Uruguay mostró su poder. En 2002, Alemania cayó 8-0 ante Arabia Saudita en su debut en Sapporo, con un joven Miroslav Klose anotando tres goles de cabeza en su presentación mundialista.

Menciones honoríficas merecen otras goleadas como la victoria de Portugal por 7-0 sobre Corea del Norte en 2010, con Cristiano Ronaldo rompiendo su sequía goleadora, o el 7-0 de España sobre Costa Rica en 2022, donde la Roja ejerció un control total y efectividad máxima ante Keylor Navas. Aunque el fútbol moderno es más defensivo, noches como estas quedan grabadas en la memoria





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