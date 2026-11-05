LATAM Airlines Colombia aumenta frecuencia de vuelos entre Medellín y Lima

LATAM Airlines Colombia refuerza su red internacional con siete vuelos semanales entre Medellín y Lima en enero y febrero de 2027, ampliando la conectividad regional.

La aerolínea LATAM Airlines Colombia ha anunciado un incremento significativo en su oferta de capacidad para la temporada de invierno 2026-2027, estableciendo siete vuelos semanales entre Medellín y Lima. Esta decisión estratégica, vigente durante enero y febrero de 2027, garantiza un servicio diario que consolida la conexión directa entre la capital antioqueña y el territorio peruano. La medida responde a la necesidad de fortalecer la conectividad internacional en una región con alta demanda de viajes.

Rutae estratégicas hacia destinos internacionales clave

La programación ajustada por LATAM Airlines Colombia distribuirá la carga de operaciones internacionales en tres ciudades principales del país. Además de la nueva frecuencia desde Medellín, la compañía mantiene una oferta robusta desde Bogotá con 28 frecuencias semanales hacia Lima. La ciudad de Cartagena también recibe atención con 10 vuelos programados para el mismo periodo de enero y febrero de 2027. Este enfoque tri-corporativo permite a LATAM capturar diferentes segmentos de demanda en el mercado colombiano y peruano.

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La conexión directa desde Medellín marca un hito importante, ya que asegura que la capital antioqueña tenga una ruta diária con Perú dentro de la red global de la aerolínea. Esta frecuencia diaria facilita las conexiones para pasajeros que buscan trasladarse a otros destinos de América a través de la hub principal de la compañía. La estrategia busca optimizar los tiempos de viaje y ofrecer alternativas más flexibles para el turismo y los negocios entre Colombia y Sudamérica.

Expansión de capacidad en rutas hacia Estados Unidos

Paralelamente a las rutas sudamericanas, LATAM Airlines Colombia ejecutará un aumento de capacidad en sus enlaces hacia el mercado norteamericano desde Bogotá. Las rutas hacia Miami y Orlando alcanzarán 14 frecuencias semanales cada una durante diciembre de 2026 y enero de 2027. Este incremento representa un crecimiento notable respecto a las operaciones de noviembre, donde la conexión con Miami operaba con 10 vuelos y Orlando contaba con 7.

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La aerolínea mantiene esta alta densidad de frecuencias también durante febrero y marzo de 2027. Este periodo continúa bajo la estrategia de oferta elevada diseñada para responder a la demanda estacional de viajes. La capacidad añadida en estos destinos de Estados Unidos refuerza el papel de Bogotá como un nodo de trasbordo esencial para el tráfico intercontinental. Los pasajeros contarán con mayor disponibilidad asientos y frecuencias para planificar sus viajes de verano y final de año.

Operación de flota y estrategias corporativas

Para soportar estas rutas de largo alcance, la compañía utiliza aeronaves específicas que maximizan la eficiencia operativa. En la ruta Bogotá-São Paulo, LATAM empleará aviones Airbus A330-200 de fuselaje ancho y doble pasillo. Estas unidades ofrecen una capacidad superior de 286 pasajeros, lo que permite transportar a más clientes en cada vuelo. La operación de estos aviones de gran capacidad está a cargo de la aerolínea Wamos Air, colaborador estratégico de LATAM.

La red entre Bogotá y Santiago de Chile mantendrá 21 frecuencias semanales durante toda la temporada, asegurando una conexión constante con Chile. Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, enfatizó que Colombia se posiciona como uno de los mercados más dinámicos de la región. Según sus declaraciones, el ajuste en la operación responde directamente a las necesidades observadas en la demanda de pasajeros. La compañía reafirma así el papel estratégico del país como hub dentro de su red global.

Este conjunto de cambios en la programación refleja la estrategia del Grupo LATAM para adaptar su oferta a las fluctuaciones estacionales. Al consolidar su base aérea en Medellín y ajustar frecuencias en Lima, Bogotá y destinos de Estados Unidos, la aerolínea busca optimizar sus recursos. La concentración de operaciones en estas rutas clave permitirá a LATAM mantener una presencia sólida en los mercados de tránsito internacional y turismo regional.