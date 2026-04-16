Latam Airlines Colombia inaugura ruta Barranquilla – San Andrés impulsando la conectividad del Caribe

La aerolínea Latam Airlines Colombia lanza oficialmente la ruta aérea Barranquilla – San Andrés, fortaleciendo la conectividad desde el Caribe colombiano y promoviendo el turismo, la economía y el transporte de carga entre ambos destinos. La nueva operación utilizará aviones Airbus 320 y se suma a la creciente oferta de vuelos desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz, consolidando a Barranquilla como un hub estratégico.

El aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla se consolida como un nodo fundamental en la conectividad aérea del Caribe colombiano con la inauguración oficial de la ruta Barranquilla – San Andrés , operada por Latam Airlines Colombia . Este nuevo trayecto, que inició operaciones este miércoles, representa un impulso significativo para las opciones de viaje y transporte de mercancías desde la costa Caribe hacia el paradisíaco archipiélago.

La CEO de Latam Airlines Colombia, Erika Zarante, subrayó la importancia estratégica de esta ruta, calificándola no solo como una nueva conexión, sino como una decidida apuesta por afianzar a Barranquilla como un epicentro en la Costa Caribe. La iniciativa busca fortalecer el vínculo directo con San Andrés, promoviendo activamente el turismo, dinamizando la economía local y facilitando el transporte de carga entre ambas jurisdicciones. Para la operación de esta nueva ruta, Latam ha designado aviones Airbus 320, configurados para transportar hasta 174 pasajeros en cada trayecto. El objetivo principal de esta capacidad es ofrecer alternativas de movilidad eficientes tanto para quienes realizan actividades comerciales en ambas ciudades como para los turistas que desean explorar las maravillas de San Andrés. Con esta adición, Latam reafirma su posición como un actor relevante en la capital del Atlántico y amplía su red de destinos estratégicos en Colombia, contribuyendo a la reactivación y el crecimiento del sector aéreo en la región. Jaime Alfraro, subsecretario de Turismo del Atlántico, resaltó la recuperación de rutas previamente existentes y enfatizó el valor de reconectar con San Andrés, especialmente en el contexto de su proceso de recuperación post-huracán. Esta conexión ofrece a los atlanticenses la oportunidad de conocer el icónico mar de los siete colores, sumergirse en la cultura raizal y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento del mercado turístico. La proyección de Latam Cargo es igualmente ambiciosa, estimando la movilización de aproximadamente 24 toneladas mensuales hacia la isla. Esta carga se clasificará como mixta, abarcando desde carga seca hasta productos perecederos y mercancías especializadas como componentes eléctricos y artículos de micromovilidad. Actualmente, Latam Airlines Colombia opera cinco rutas que conectan San Andrés, sumando un total de 11 frecuencias diarias desde ciudades clave como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, además de la recién inaugurada desde Barranquilla. Por su parte, la capital del Atlántico mantiene un promedio de 9 frecuencias diarias hacia destinos nacionales importantes como Bogotá y Medellín, además de la conexión con San Andrés. Esta robusta red de vuelos consolida a Barranquilla como un mercado estratégico para la aerolínea y la posiciona como un eje fundamental para el desarrollo de la conectividad aérea en toda la región Caribe, demostrando el compromiso de Latam con la expansión y la mejora de los servicios de transporte aéreo en el país. La ampliación de la conectividad aérea desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz no solo facilita el desplazamiento de personas, sino que también impulsa el comercio y el turismo, generando un impacto económico positivo en la región Caribe. La apuesta de Latam Airlines Colombia por esta ruta subraya la importancia de Barranquilla como centro logístico y turístico, reforzando su papel como puerta de entrada al norte del país y su conexión con destinos insulares de gran atractivo. La colaboración entre las autoridades turísticas y las aerolíneas es crucial para seguir fortaleciendo la oferta de vuelos y consolidar el desarrollo sostenible del sector aéreo en Colombia. La visión a futuro de Latam Airlines Colombia parece estar claramente enfocada en potenciar los corredores aéreos de mayor demanda y potencial de crecimiento, y la ruta Barranquilla-San Andrés se alinea perfectamente con esta estrategia. La diversidad de carga que se proyecta movilizar, desde productos de consumo hasta tecnología, evidencia la versatilidad de la oferta de Latam Cargo y su capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado. Este tipo de iniciativas son vitales para la recuperación económica de zonas afectadas por desastres naturales, como fue el caso de San Andrés tras el paso de huracanes. Al facilitar el acceso y la movilización de personas y bienes, se acelera la reconstrucción y se promueve la reactivación del turismo, un pilar fundamental para la economía de la isla. La continua expansión de rutas y frecuencias desde Barranquilla es un claro indicador de la confianza que las aerolíneas tienen en el potencial de crecimiento de la ciudad y la región Caribe, proyectando un futuro prometedor para la conectividad aérea en Colombia. La inversión en infraestructura aeroportuaria y la apertura de nuevas rutas son elementos clave para atraer inversión extranjera y promover el desarrollo socioeconómico a nivel nacional. Este nuevo servicio aéreo, además de beneficiar a los viajeros de placer, es fundamental para el sector empresarial, ya que agiliza los desplazamientos de ejecutivos, facilita el transporte de insumos y productos, y fortalece las cadenas de suministro. La consolidación de Barranquilla como un eje de transporte aéreo es un objetivo ambicioso pero alcanzable, y la ruta hacia San Andrés es un paso firme en esa dirección, buscando no solo aumentar el número de pasajeros, sino también diversificar la oferta de servicios y mejorar la experiencia del usuario





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