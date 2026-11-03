Latam Airlines reactiva ruta directa Medellín-Cartagena en enero 2027

Latam Airlines Colombia confirma el inicio de la ruta aérea directa entre Medellín y Cartagena para el 1 de enero de 2027, con seis vuelos diarios.

La aerolínea Latam Airlines Colombia ha confirmado oficialmente la reintroducción del servicio aéreo directo entre las ciudades de Medellín y Cartagena. Esta nueva conexión operativa está programada para iniciar su funcionamiento regular el próximo 1 de enero de 2027. La medida responde a la demanda creciente de movilidad regional y busca consolidar los lazos comerciales y turísticos entre Antioquia y la costa caribeña colombiana.

Frecuencias y capacidad técnica del servicio

La operación inicial contemplará un total de 21 frecuencias semanales que conectarán ambos destinos. Los pasajeros contarán con alternativas de viaje disponibles tanto durante la mañana como en la tarde, distribuidas estratégicamente para optimizar los tiempos de traslado. Cada vuelo se realizará utilizando aviones Airbus A320, aeronaves diseñadas con una capacidad máxima para transportar 170 pasajeros por tripulación.

Also read Ángeles Somos llena de tradición las calles de Cartagena este domingo

Esta configuración técnica permite a la compañía ofrecer tres vuelos diarios por sentido, sumando un total de seis operaciones diarias completas. La venta de tiquetes ya se encuentra habilitada desde el pasado 31 de octubre. Los interesados pueden adquirir sus pasajes exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de la aerolínea o mediante las agencias de viajes autorizadas en todo el territorio nacional.

Perspectivas estratégicas de la gerencia ejecutiva

Erika Zarante, directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, ha destacado que esta decisión representa una oportunidad clave para fortalecer la conectividad interna del país. La gerencia afirma que el objetivo principal es responder directamente a las necesidades logísticas de quienes requieren desplazarse frecuentemente entre estas dos urbes principales. Se prioriza facilitar tanto los viajes corporativos como los planes vacacionales de alta densidad.

Advertisement

La directiva enfatizó que la expansión de opciones de transporte aéreo es fundamental para atender la demanda estacional y permanente de la región. Al ampliar la oferta disponible, la compañía busca mejorar la experiencia del cliente y garantizar la puntualidad en los horarios programados. Esta estrategia se alinea con los objetivos de crecimiento sostenible del sector aeronáutico colombiano en los próximos años.

Horarios exactos y respaldo aeroportuario

Los itinerarios están estructurados para maximizar la utilidad temporal de los viajeros. Para la ruta ascendente desde Medellín hacia Cartagena, los despegues están fijados a las 5:40 a. m., llegando a las 6:50 a. m.; a las 9:15 a. m., con arribo a las 10:25 a. m.; y a las 4:55 p. m, finalizando a las 6:05 p. m. Estos horarios cubren diferentes momentos críticos del día laboral y recreativo.

En el sentido contrario, desde Cartagena hacia Medellín, los vuelos salen a las 7:25 a. m. con llegada a las 8:40 a. m.; a las 11:10 a. m., aterrizando a las 12:25 p. m.; y a las 6:45 p. m., concluyendo a las 8:00 p. m. El Aeropuerto Internacional José María Córdova, terminal que sirve a Medellín y al Valle de Aburrá, ha expresado su apoyo institucional a esta iniciativa comercial y logística.

Javier Andrés Benítez, gerente del aeropuerto antioqueño, señaló que la conexión directa amplía significativamente las alternativas para quienes viajan hacia uno de los destinos turísticos más importantes del país. Afirmó que celebrar este retorno beneficia a los pasajeros al facilitar el acceso al Caribe colombiano y fortalecer las opciones de viaje existentes. El directivo aseguró que la infraestructura aeroportuaria estará completamente preparada desde enero para recibir la operación.

Advertisement

La reactivación de esta ruta aprovecha las dinámicas económicas contrastantes pero complementarias de ambas ciudades. Medellín destaca por su intensa actividad empresarial, eventos corporativos y movimiento de negocios internacionales. Por su parte, Cartagena se consolida como un polo turístico de talla mundial que atrae visitantes nacionales e internacionales constantemente.

Con esta operación, Latam Airlines busca fortalecer su presencia competitiva en el mercado de Medellín. La compañía espera ampliar las posibilidades de conexión entre regiones interiores y costeras. Este movimiento contribuye directamente a la competitividad general y al desarrollo económico regional, ofreciendo una alternativa viable para pasajeros que se desplazan por motivos laborales, comerciales y de turismo.