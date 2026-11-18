Latam Cargo invierte en una bodega de más de 4.000 metros cuadrados en El Dorado para impulsar la conectividad de carga en Colombia ante el crecimiento del sector.

Latam Cargo ha anunciado una estrategia de expansión significativa en el mercado colombiano, centrada en la construcción de una nueva bodega con una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Este movimiento estratégico busca consolidar la posición de la compañía de transporte aéreo de carga en una región con una geografía privilegiada y un turismo en crecimiento.

Expansión de Infraestructura en El Dorado

La inversión en esta nueva instalación logística, que se encuentra en etapas de planificación y construcción, tiene como objetivo principal aumentar la capacidad operativa de la filial de carga dentro de Colombia. La compañía ha indicado que el monto exacto de la inversión dependerá directamente de la cantidad de permisos de despegue y aterrizaje que consigan obtener en las instalaciones aeroportuarias. Estas negociaciones han sido objeto de conversaciones directas con el Gobierno nacional para facilitar el crecimiento de la industria aérea y de carga en el país.

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La utilidad neta del grupo registró un incremento del 16% en el tercer trimestre, mientras que la utilidad ajustada creció apenas un 0,9%. Estos resultados financieros muestran la resiliencia del modelo de negocio frente a los desafíos operativos y económicos del sector. La compañía mantiene un enfoque en la sostenibilidad de sus márgenes, incluso ante la volatilidad de los costos operativos globales que afectan a la industria aérea internacional.

Impacto del Combustible y Estrategia Financiera

Uno de los factores críticos que han sido analizados detalladamente por la gerencia de Latam es el aumento en el precio del combustible. Sin embargo, la compañía señala que este incremento, cuando se observa en pesos colombianos, presenta una menor impacto comparativo que cuando se evalúa en dólares estadounidenses. Esta diferencia cambiaria ha proporcionado cierto alivio en la gestión de costos operativos, permitiendo que la estrategia de precios y márgenes se mantenga relativamente estable a pesar de la alza global en los insumos energéticos.

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La compañía ha identificado que su base de clientes incluye a personas dispuestas a continuar utilizando los servicios de transporte aéreo independientemente de los aumentos en las tarifas. Esta demanda elástica es fundamental para sostener el desempeño del grupo en escenarios variables. Las estimaciones de precio del combustible que se tenían al final del segundo trimestre mostraron desviaciones importantes respecto a la realidad económica posterior, lo que ha obligado a un ajuste continuo en las proyecciones financieras y operativas del trimestre siguiente.

Restricciones Operativas y Conectividad

Las fallas técnicas, como las ocurridas en los radares de la Aerocivil o las interrupciones en las comunicaciones de los aeropuertos en Estados Unidos, han planteado desafíos adicionales para la operatividad. No obstante, la posición geográfica de Colombia sigue siendo una ventaja competitiva clave para la conectividad regional e internacional. La principal restricción que enfrenta hoy la industria del turismo y la aviación en el país sigue siendo la capacidad de conectividad aérea disponible, más que la demanda intrínseca de los viajeros o exportadores.

El crecimiento del aeropuerto El Dorado requiere decisiones de inversión a largo plazo que no son excesivamente complejas desde una perspectiva técnica, pero que son vitales para el futuro del sector. Latam Cargo espera traer nuevos permisos de operación entre fines del año actual y principios del próximo, lo que permitirá seguir creciendo en volumen y eficiencia. La construcción de la bodega de más de 4.000 metros cuadrados es parte integral de esta estrategia de largo plazo para atender la demanda creciente de la industria en Colombia.

Proyecciones y Próximos Pasos Logísticos

La entrada en operación de la nueva bodega y la obtención de los permisos de vuelo estarán ligadas al desembolso importante que la compañía debe realizar, especialmente en épocas de alta temporada. La compañía mantiene una comunicación constante con las autoridades para asegurar que la infraestructura aeroportuaria pueda soportar el volumen de carga y pasajeros que el crecimiento económico del país demandará. Se espera que esta expansión permita a Latam Cargo optimizar sus tiempos de traslado y mejorar la oferta de servicios de carga rápida para los importadores y exportadores colombianos.