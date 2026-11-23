Autoridades iraníes ejecutan 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su equipo por un video musical subido a YouTube en diciembre.

Las autoridades iraníes han ejecutado oficialmente una sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su equipo de producción, consolidando una represión legal por una actuación musical difundida en internet. Este castigo físico fue confirmado el lunes por el abogado de la defensa, Mostafa Nili, quien señaló ante la agencia de noticias ISNA que la condena se llevó a cabo ese mismo día tras meses de procesos judiciales.

La artista de 29 años fue condenada inicialmente en junio junto con cuatro músicos y cuatro colaboradores más, como consecuencia directa de la publicación en línea de un concierto grabado en diciembre de 2024. La acción represiva busca castigar lo que el sistema judicial iraní calificó como una violación de los estrictos códigos morales del Estado, utilizando el video musical como prueba central de las acusaciones.

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Detalles del Concierto y Violaciones a la Normativa

El núcleo del conflicto judicial radica en la naturaleza del video publicado en la plataforma YouTube, donde Ahmadi interpretó canciones melancólicas y potentes ante un público vacío y en un escenario tenuemente iluminado. La cantante lucía un vestido largo de tirantes y un maquillaje con lápiz labial rojo intenso, elementos visuales que las autoridades consideran una transgresión directa a las prohibiciones vigentes en el país.

En Irán, existe una normativa estricta que prohíbe a las mujeres cantar en público y exige que se vistan con modestia utilizando el velo tradicional conocido como hiyab. Los cuatro músicos que acompañaron a Ahmadi en la grabación también fueron sancionados, ya que aparecían en el video vestidos completamente de negro, lo que reforzó la decisión del tribunal de aplicar sanciones iguales a todos los participantes identificados.

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Acusaciones Legales y Respuesta Internacional

Durante el proceso legal, tanto Ahmadi como su equipo comparecieron ante la corte acusados formalmente de atentar contra la moral pública. La fiscalía argumentó que estaban implicados en la complicidad para la producción, transmisión, difusión y publicación de contenido considerado obsceno y vulgar por las normas religiosas y estatales iraníes vigentes.

Amnistía Internacional ha intervenido públicamente en este caso, protestando en octubre de 2024 contra la confirmación de la sentencia durante la etapa de apelación. La organización de defensa de derechos humanos instó al gobierno de Irán a abandonar cualquier plan para ejecutar sentencias de flagelación, calificando el castigo como una violación de los derechos fundamentales y del derecho internacional.

Impacto Social y Contexto de Protestas

La ejecución de los azotes contra Parastoo Ahmadi ocurre en un momento de tensión social significativa, marcado por el aumento de mujeres iraníes que desafiaban las reglas de vestimenta en la esfera pública. Este movimiento de desobediencia civil ganó impulso masivo tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, cuando fue arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta obligatorio mientras estaba bajo custodia policial.

El diario reformista Shargh corroboró la información sobre la ejecución de la pena, aunque no fue posible confirmar el paradero exacto de las otras cuatro personas condenadas en junio junto a la cantante. Este caso ejemplifica la lucha continua entre las normas restrictivas del Estado y la creciente demanda de libertad de expresión artística entre la ciudadanía, especialmente a través de medios digitales como YouTube.