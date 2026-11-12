Latin Grammy 2026: Edgar Barrera lidera con 10 nominaciones

Descubre los ganadores de la Premiere del Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Edgar Barrera encabeza las nominaciones con diez candidaturas en la gala de música latina.

La Academia Latina de la Grabación celebró una nueva edición de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas, Estados Unidos, reuniendo a las principales figuras de la industria musical. Este evento reconoce lo mejor de la música latina y congrega a artistas, compositores, productores y representantes de diferentes géneros musicales en una sola noche.

Aunque la ceremonia principal aún no ha comenzado, la Academia ya entregó gran parte de los reconocimientos durante la Premiere, una primera celebración que antecede a la gala televisada. En esta edición específica, se entregan premios en 60 categorías distintas, lo que refleja la diversidad y la amplitud de la escena musical actual.

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Edgar Barrera domina las nominaciones del Latin Grammy

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera lidera las nominaciones con un total de 10 candidaturas, consolidándose como la figura central de esta edición. Además, el propio Edgar Barrera fue nombrado Productor del año, reforzando su dominio técnico y creativo dentro de la industria. Su trayectoria y colaboración constante con grandes artistas lo posicionan como el principal aspirante a múltiples galardones.

La presencia de Barrera no solo es cuantitativa, sino que también marca un precedente en cuanto a la producción musical contemporánea. Su capacidad para conectar con diversos estilos musicales ha sido clave para acumular estas diez nominaciones, lo que subraya su influencia actual en los Latin Grammy 2026.

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Ganadores destacados de la categoría urbana y pop

En las categorías más visibles de la noche, Karol G y Feid se llevaron el premio a Mejor interpretación de reguetón por su exitosa canción Verano rosa. Asimismo, Bizarrap y Daddy Yankee fueron reconocidos en la categoría de Mejor canción urbana con la producción Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, demostrando la fuerza del género urbano en esta edición.

El pop también tuvo sus protagonistas claros. Laura Pausini resultó ganadora en la categoría de Mejor álbum pop tradicional con su trabajo Yo canto 2, consolidando su legado internacional. Por otro lado, la colaboración entre CA7RIEL & Paco Amoroso y Sting obtuvo el reconocimiento en Mejor canción pop/rock por la pieza Hasta Jesús tuvo un mal día, mostrando la fusión entre estrellas globales y artistas latinos.

Reconocimientos a la música alternativa y regional

Jorge Drexler se llevó dos premios importantes en esta ceremonia. Obtuvo la estatuilla a Mejor canción alternativa por Ante la duda, baila, y también fue ganador en la categoría de Mejor canción de raíces en conjunto con Rueda de Candombe por El tambor chico. Su versatilidad le permitió destacar en dos géneros diferentes.

La música regional y tradicional también fue muy premiada. Carlos Vices ganó Mejor álbum de cumbia/vallenato con El último disco Vol. 1, mientras que Gilberto Santa Rosa se llevó el premio a Mejor álbum tropical tradicional por Íntimo (En Vivo). En la categoría de Mejor canción tropical, se registró un empate entre Luis Enrique y De La Ghetto por Nombre y apellido, y Grupo Niche por Realidad-es.

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Otras categorías ganadoras y cierre de la Premiere

La lista de ganadores incluye a diversos artistas que han marcado tendencia este año. Edén Muñoz fue reconocido como Mejor álbum de música banda por Piedras a la luna, y Bobby Pulido ganó en la categoría de música tejana con Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). Xavi y Grupo Frontera se impusieron en Mejor canción regional mexicana con No capea.

En las categorías instrumentales y de tango, Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta ganaron por A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, y el Quinteto Astor Piazzolla fue ganador por Le Grand Tango. La música en lengua portuguesa también tuvo espacio, con Urias ganando Mejor álbum de rock o música alternativa, y Emicida siendo reconocido en la categoría urbana. La noche cerró con reconocimientos a la música infantil con Mil secretos de Cantoalegre y Marta Gómez, y al ámbito clásico con Richard Scofano por Adagio De Las Tres y Diez. La cobertura fue realizada por Daniel Guerrero Aldana, periodista especializado en entretenimiento.