Latin Grammy 2026: Juanes, Karol G y Feid lideran nominados colombianos en Las Vegas

La vigesimoseptena edición de los Latin Grammy se celebra el jueves en Las Vegas con fuerte presencia colombiana. Juanes, Karol G, Feid y Ryan Castro destacan entre los favoritos para recibir el estatuilla dorada en la gala principal.

Este jueves tendrá lugar la vigesimoseptena edición de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, consolidando el evento como una de las cimas más importantes de la industria musical en español y portugués. La presencia de artistas colombianos es destacada en esta ceremonia, donde figuras como Juanes, Feid, Ryan Castro y Karol G compiten por llevarse a casa uno de los estatuillas doradas más prestigiosas de la industria.

Cronología de la gala en Las Vegas

La ciudad de Las Vegas se ha convertido durante toda esta semana en el epicentro de reuniones para productores y figuras de la música latina, sirviendo como antesala inmediata a la entrega de premios. Uno de los momentos centrales de esta programación previa fue el homenaje del miércoles al puertorriqueño Daddy Yankee. El intérprete recibió el reconocimiento Persona del Año 2026, un honor que reconoce sus más de tres décadas de trayectoria profesional y su contribución decisiva a la expansión internacional del género reguetón.

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Daddy Yankee no solo aparecerá en los agradecimientos, sino que también participará activamente en las presentaciones musicales de la gala. Compartirá escenario con figuras de la talla de Rosalía, Karol G, Juanes, Rawayana y Luis Enrique, quienes confirmarán su asistencia para realizar números musicales que deleitarán a la audiencia televisiva internacional y a los espectadores presenciales en el arena.

Portafolio de nominaciones colombianas

La lista de artistas colombianos opcionados para ganar es extensa y diversa, abarcando múltiples géneros musicales. Entre los nombres principales se encuentran Juanes, Feid, Ryan Castro, Beéle, Fonseca, Greeicy, Fariana, Esteman, Monsieur Periné, Grupo Niche, Jorge Celedón, Gusi y Karen Lizarazo. Esta amplia representación refleja la vitalidad y el alcance global de la producción musical originaria de Colombia en el mercado latino.

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A los cantantes individuales se suman proyectos colectivos que buscan reconocimiento en categorías específicas. Los grupos Cantoalegre y Tu Rockcito son nominados a Mejor álbum de música infantil, destacando el esfuerzo por fomentar la educación musical en los más jóvenes. Además, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá compite en la categoría de Mejor álbum de tango, rompiendo esquemas tradicionales y demostrando la versatilidad de los músicos juveniles de la capital colombiana.

Una mención especial recae en Aria Vega, quien se posiciona como la única artista colombiana nominada en la prestigiosa categoría de Mejor nuevo artista. Este reconocimiento destaca el impacto inmediato de su carrera emergente en el panorama musical actual. La competencia en esta categoría es particularmente feroz, lo que convierte su presencia en un punto focal de atención para los medios y los críticos especializados en la industria.

Opciones de transmisión en Colombia

Para los espectadores en Colombia, existen varias alternativas técnicas para seguir la ceremonia en tiempo real sin barreras de pago insalvables. La plataforma de streaming Ditu, propiedad de Caracol Televisión, anunció una transmisión gratuita de toda la jornada. Los usuarios pueden acceder ingresando al portal web o a la aplicación disponible para dispositivos móviles y televisores inteligentes, donde solo es necesario realizar un registro previo.

No se requerirá el pago de una suscripción ni la introducción de datos de tarjetas de débito o crédito para visualizar el contenido. La programación especial de Ditu comenzará a las 3:00 p. m. hora colombiana, con Carolina Cruz como presentadora principal. Ella estará acompañada por Eleonora Morales, experta en moda, y Alejandro Marín, analista musical, quienes aportarán entrevistas y comentarios sobre los nominados durante la jornada.

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Quienes prefieran la televisión tradicional podrán sintonizar a través de TNT, manteniendo la calidad de imagen y audio esperada. Asimismo, HBO Max tendrá disponible la transmisión en streaming exclusiva para sus suscriptores, ofreciendo una opción premium con estabilidad técnica. Estas múltiples vías de acceso garantizan que la audiencia colombiana pueda celebrar el éxito de sus artistas sin importar su plataforma tecnológica preferida.

Agenda oficial y desarrollo del evento

La jornada oficial inicia a las 3:00 p. m. hora colombiana con la Premiere, una ceremonia preliminar donde se entregará la mayoría de los reconocimientos. Este segmento podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la Academia Latina de la Grabación en plataformas como YouTube, Facebook y X, permitiendo el acceso digital global.

Más tarde, la alfombra roja comenzará a las 7:00 p. m., marcando el inicio de la presencia mediática masiva. La gala principal está programada para las 8:00 p. m. hora de Colombia y tendrá una duración aproximada de tres horas. El evento televisado estará conducido por la actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien guiará a la audiencia a través de las presentaciones y entregará los premios más codiciados de la noche.