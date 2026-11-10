Latin Grammys 2026: Lila Downs y artistas colombianos lideran ceremonia en Las Vegas

La 27a edición de los Latin Grammys se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas con Lila Downs como conductora y destacados artistas colombianos en la premiación preliminar.

El 12 de noviembre de 2026, Las Vegas será el escenario central de la vigésima séptima edición de los Latin Grammys, un evento que consolida su posición como la gala más importante de la música en español e idioma portugués a nivel global. La Academia Latina de la Grabación, organización encargada de producir esta ceremonia, ha confirmado que la sede oficial será el Marquee Ballroom del MGM Conference Center, ubicado en la ciudad nevada. Esta fecha marca el inicio de dos días de celebraciones que culminarán con la transmisión televisada principal, consolidando el rol de la ciudad como el epicentro cultural de la industria musical latina este año.

Detalles de la Ceremonia y Transmisión Digital

La edición de este año se estructura en dos momentos distintivos para maximizar la visibilidad de todos los géneros musicales. El primer segmento es la ceremonia preliminar, conocida como la Premiere, que comenzará a las tres de la tarde. En este evento, la mayoría de los galardones se entregarán en directo a través de las plataformas digitales de la Academia Latina. Este formato permite reconocer una amplia variedad de estilos que a menudo quedan fuera del horario prime de la transmisión televisada central, garantizando que artistas de nicho y géneros regionales obtengan el reconocimiento merecido.

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La ceremonia principal, que se llevará a cabo por la noche, mantendrá la tradición de transmisión por televisión. Esta separación de eventos permite una cobertura más profunda y especializada, atendiendo tanto a la audiencia masiva como a los seguidores más dedicados de la música especializada. La estructura de dos partes refleja la creciente complejidad y diversidad de la producción musical latina contemporánea.

Conducción y Artistas Destacados en la Premiere

La conducción de la Premiere estará a cargo de una terna de artistas de renombre internacional que han sido galardonados previamente por la academia. Lila Downs, seis veces ganadora del Latin Grammy y honrada en 2019 con el reconocimiento Leading Ladies of Entertainment, liderará la presentación. Downs recibe este año el Premio a la Excelencia Musical y cuenta con una nominación al Mejor Álbum Folclórico, consolidando su estatus como una de las voces más respetadas de la región.

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Se unirá a la conducción Daniela Mercury, también galardonada este año con el Premio a la Excelencia Musical, y Niña Pastori, seis veces ganadora del Latin Grammy y reconocida como Leading Ladies of Entertainment 2026. Pastori se encuentra nominada actualmente al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, sumando experiencia y prestigio al equipo de presentadores. Juntos, estos artistas guiarán a la audiencia a través de una noche llena de presentaciones musicales y reconocimientos.

Entre los artistas nominados que realizarán presentaciones en vivo se encuentran Akapellah, representando la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop; Pablo Alborán, con su trabajo en Mejor Álbum Pop Contemporáneo; y Carminho, nominada al Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa. También actuarán Yerai Cortés en la categoría de Música Flamenca, Víctor Nain Jr. en Cumbia/Vallenato y Marina Sena, quien compite en el Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa.

Protagonismo Colombiano y Nominaciones Clave

Colombia tendrá una presencia destacada en la edición número 27, especialmente en el género de música regional. La categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato contará con la representación de destacados artistas del país caribeño. Jorge Celedón, una leyenda viva del vallenato, está nominado en esta categoría junto a Gusi y la artista Karen Lizarazo, quienes representan la nueva generación de la música tradicional colombiana. Esta nominación subraya la vitalidad y el reconocimiento continuo del género vallenato en el ámbito internacional.

La lista de presentadores para la noche incluye a una diversa selección de artistas nominados. Paty Cantú, Ferrugem, Joaquina, Leiva, Manuel Lorente Freire, Mercedes Luján, Julieta Rada, Sarai Rivera, Rivs, Sofi Saar, Leoni Torres, Francisca Valenzuela, Zaynara y Alex Zurdo confirmaron su asistencia. Cada uno de ellos representa una categoría específica, desde el Pop/Rock hasta el Álbum Cristiano en Español, garantizando que las distintas facetas de la industria estén representadas en el escenario.

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Equipo Técnico y Próximos Pasos

Detrás de las cámaras, Danny Flores asume el rol de supervisor musical y productor, asegurando la coherencia artística de toda la noche. Roberto Trujillo actúa como director musical, encargándose de la coordinación técnica de las presentaciones. La banda oficial de la Premiere del Latin Grammy está integrada por nominados y ganadores actuales y anteriores del Latin Grammy y del Grammy, lo que eleva el estándar musical del evento.

Con la transmisión digital programada para el 12 de noviembre a las tres de la tarde, la expectativa entre los fanáticos y profesionales de la industria es alta. La combinación de conductores experimentados, artistas colombianos en auge y una estructura de doble evento asegura que esta edición será memorable. La academia continúa su esfuerzo por visibilizar la riqueza musical de Latinoamérica y la península ibérica a través de formatos innovadores y colaboraciones de alto nivel.