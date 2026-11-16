América Latina importa más del 43% del acero consumido en 2026 por la presión de la capacidad china. Países como Colombia, Brasil y México buscan proteger su industria siderúrgica local ante la desindustrialización.

En 2026, más de cuatro de cada 10 toneladas de acero consumidas en la región latinoamericana son productos importados, una proporción que muestra un crecimiento continuo desde el año 2020. La industria siderúrgica latinoamericana señala a China y a sus subsidios estatales como el origen principal del desplazamiento de la producción local, lo que ha motivado que los líderes del sector exijan urgentemente la implementación de defensas comerciales por parte de los gobiernos nacionales.

Crisis de producción y dependencia comercial en 2026

La región enfrenta un déficit estructural significativo en su cadena de suministro, ya que las importaciones cubrieron el 43,5% del consumo aparente de acero acabado entre enero y agosto de 2026. Esta cifra representa la proporción más alta registrada en la serie temporal que maneja la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero). Mientras tanto, la producción interna se mantiene rezagada frente a la demanda real de la industria, lo que evidencia una vulnerabilidad creciente para las economías locales.

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Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que en 2025, economías clave como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú produjeron 54 millones de toneladas de acero crudo. Sin embargo, la demanda total de estas naciones alcanzó los 76 millones de toneladas. La brecha de 30 millones de toneladas fue suplida completamente por el acero importado, confirmando la magnitud de la dependencia externa en el último año completo medible.

Posiciones de Alacero y la competencia desleal

El Alacero Summit 2026, celebrado en Ciudad de México los días 10 y 11 de noviembre, reunió a los principales actores de la cadena del acero en América Latina. Bajo el liderazgo de la Asociación Latinoamericana del Acero, se identificó a las crecientes importaciones chinas como una amenaza directa que erosiona el empleo y profundiza la desindustrialización de la región. Los miembros de la Asociación Latinoamericana del Acero argumentan que la competencia no es leal debido a los subsidios masivos otorgados por el gobierno asiático.

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A pesar de las críticas, hubo una fuerte presencia de representantes de siderúrgicas chinas en la cumbre. Un portavoz de una empresa asiática, que solicitó mantener el anonimato, afirmó que su objetivo era hacer negocios y demostraron su competitividad en los espacios de la cumbre. Esta división refleja la tensión entre la necesidad de cerrar acuerdos comerciales y la demanda de protección para las acerías de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México frente a la llamada sobrecapacidad china.

Impacto diferenciado en mercados clave de la región

Adriana Carvalho, directora asociada de precios de metales de S&P Global Energy, detalló durante el evento que la situación varía significativamente entre los países. Brasil concentra cerca del 80% de la producción sudamericana y sostiene su demanda a través del sector automotor, mientras que sus exportaciones de acero superaron a las de sus pares regionales. Por otro lado, México ajusta su mercado a la integración con América del Norte, lo que moldea sus dinámicas de importación y producción de manera distintiva.

En Colombia, la construcción ha mantenido una demanda interna sólida, pero las importaciones aumentaron entre un 17% y un 20%. Este incremento genera preocupaciones específicas para la siderurgia local, y se espera una decisión oficial sobre el arancel al alambrón en las próximas semanas como medida de respuesta. Perú experimentó una expansión impulsada por la infraestructura y la construcción privada, registrando uno de los mayores aumentos de importaciones de la región, donde el mayor consumo no se tradujo en producción local.

Argentina y Chile presentan cifras más bajas en importaciones comparadas con el año anterior. Argentina opera en un contexto de recuperación frágil del sector de la construcción, mientras que Chile enfrenta una menor producción local y un consumo mayor impulsado por la inversión minera. La OCDE confirma que estos seis países tienen capacidad para producir 92 millones de toneladas de acero crudo al año, pero en 2025 solo utilizaron el 60% de esa capacidad, operando con 54 millones de toneladas.

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Proyecciones futuras y desafíos de la industria siderúrgica

Las proyecciones a mediano plazo no muestran una mejora sustancial en la autosuficiencia regional. S&P Global Energy estima que para 2027 el consumo aparente de acero en la región crecerá un 2,5% en comparación con 2026, mientras que la producción de acero terminado aumentará solo un 2,6%. Estos ritmos de crecimiento casi idénticos sugieren que la región continuará consumiendo significativamente más acero del que logra fabricar internamente.

La producción actual de la región se mantiene por debajo de los niveles históricos. Alacero estima que para este año la región producirá 57,7 millones de toneladas de acero crudo, lo que representa una leve mejora respecto a las 54 millones de toneladas de 2025. Sin embargo, esta cifra sigue quedando por debajo de los 67,6 millones de toneladas registrados en 2011, evidenciando un retroceso prolongado en la capacidad productiva local ante la presión competitiva externa.