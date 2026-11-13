Latinos dominaron la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

Karol G, Juanes y Rosalía destacaron en la gala del 12 de noviembre en Las Vegas con diseños de alta costura que marcaron la noche de premios.

La edición número 27 de los Latin Grammy 2026 se llevó a cabo el jueves 12 de noviembre en Las Vegas, consolidándose como un hito fundamental para la industria musical latina. La alfombra roja del evento reunió a músicos, creadores de contenido y celebridades que utilizaron la ceremonia para exhibir apuestas de moda audaces y sofisticadas. Esta noche no solo reconoció el talento artístico, sino que también estableció tendencias en el ámbito del estilo internacional.

Colombianos lideraron el despliegue estilístico

La presencia colombiana fue particularmente destacada y diversa en la noche de premios. Entre los invitados especiales se encontraron figuras emblemáticas como Karol G, Juanes, Greeicy, Mike Bahía, Fonseca, Juanes, Cantoalegre, Carlos Vives, el Grupo Niche y otros artistas nacionales. Su participación aseguró que la delegación de Colombia ocupara un lugar central en la cobertura mediática de la gala.

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Karol G y Juanes cautivaron con diseños únicos

Karol G brilló con un diseño exclusivo de la casa de moda griega Celia Kritharioti, perteneciente a su colección de alta costura otoño-invierno 2026-2027. El vestido blanco presentaba un corte sirena elegante, un escote en forma de corazón y mangas largas semitransparentes. La falda, elaborada en tul drapeado, finalizaba con una larga cola que añadía movimiento y dramatismo a su imagen, complementada por ondas rubias y maquillaje en tonos naturales. Por su parte, Juanes adoptó un estilo más sobrio y clásico, vistiendo una chaqueta de cuero negra sobre una camisa oscura. Su look se completó con pantalones negros acampanados adornados con una cadena lateral y botines, proyectando una imagen de masculinidad refinada.

Familia y estilo en las apariciones notables

La dinámica familiar marcó la presencia de Greeicy, quien asistió acompañada de Mike Bahía y su hijo Kai. La cantante lució un vestido de tul transparente con lentejuelas en degradé de rojo, naranja y dorado, formando figuras de llamas sobre la tela. Este diseño contaba con un escote asimétrico y una larga cola bordada. Mike Bahía optó por un esmoquin de terciopelo negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño, mientras que su hijo vistió un traje negro con zapatillas blancas y negras. Fonseca asistió junto a su esposa, Juliana Posada, vistiendo un saco de textura brocada en tonos gris azulado con camisa y pantalón negros, además de sus habituales gafas de sol. Posada eligió un vestido largo negro con encaje floral transparente en la parte superior, creando un par de tonos neutros y elegantes.

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Artistas internacionales rompen esquemas

La cantante española Rosalía causó sensación con un diseño de Matières Fécales, perteneciente a la colección primavera-verano 2027. Su vestido blanco de silueta estructurada incluía un corsé ajustado, cuello de tul drapeado y una falda de gran volumen construida en varias capas. El diseño presentaba elementos de inspiración nupcial con una estética experimental, característica de la firma canadiense, lo cual estaba en sintonía con la nominación de su álbum Luz. Daddy Yankee llegó acompañado de su madre, Rosa Rodríguez, vistiendo ambos de negro. El cantante llevaba un esmoquin con aplicaciones de cristales, solapas satinadas, gafas oscuras y accesorios plateados, mientras que su madre eligió un vestido de hombros descubiertos y mangas con volantes.

Tendencias globales en el evento de Las Vegas

La argentina Nathy Peluso optó por una propuesta de inspiración flamenca, con un corsé negro de escote corazón y una amplia falda blanca de tul, decorada con una flor roja en la cadera. El diseño fue creado por Richard Quinn, perteneciente a su colección primavera-verano 2026. Anitta eligió un conjunto blanco de transparencias y tejidos trenzados, acompañado de un tocado con una pluma roja, un diseño de Vitureta con joyas de Paulo Teixeira y un headpiece de Diego de Oxóssi. Kany García vistió un conjunto de dos piezas en tono blanco con chaqueta y pantalón de silueta amplia y aplicaciones de encaje. Camila Cabello lució un diseño de Simone Rocha en satén rosa pálido con chal de plumas blancas, mientras que Bad Gyal presentaba un vestido de Salih Balta con estampado reptil y estructura corsetera.