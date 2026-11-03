Laura Bozzo se recupera tras grave peritonitis, según revela Victoria de la Fuente

Victoria de la Fuente revela que Laura Bozzo tenía solo 10% de sobrevivir a una úlcera reventada. La conductora ya salió de la UCI en México.

La presentadora peruana Laura Bozzo, de 75 años, se encuentra en una fase de recuperación favorable tras superar una crisis de salud extrema que la mantuvo hospitalizada en la Ciudad de México. Su hija, Victoria de la Fuente, reveló que la conductora sufrió una úlcera gástrica reventada que provocó una peritonitis fulminante y septicemia, complicaciones que los médicos consideraron inicialmente fatales con una tasa de supervivencia de solo el 10 por ciento. Tras semanas de estancia crítica en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de México, Laura Bozzo fue extubada y trasladada a una habitación estándar, marcando un hito positivo en su rehabilitación tras ser estabilizada por primera vez en un centro médico de Acapulco.

Diagnóstico crítico y cirugía de emergencia

La situación se deterioró de manera repentina durante la noche, cuando Laura Bozzo comenzó a experimentar dolores abdominales de gran intensidad que requirieron la intervención inmediata de una ambulancia. En el quirófano, los especialistas confirmaron el diagnóstico de una úlcera que había reventado, liberando contenido que causó una peritonitis generalizada, una infección grave de la membrana que recubre el abdomen. Victoria de la Fuente, quien mantuvo guardia constante junto a su hermana Alejandra, explicó que en el momento de la entrada al quirófano la probabilidad de que la presentara sobreviviera era mínima, describiendo el cuadro como extremadamente grave y potencialmente mortal.

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La intervención quirúrgica de urgencia realizada en Acapulco logró estabilizar a la conductora en ese momento inicial, pero su estado requería atención especializada de mayor complejidad. Posteriormente, fue trasladada al Hospital General de México, donde ingresó directamente a terapia intensiva. Durante su estancia en la UCI, la paciente permaneció sedada e intubada, mientras el equipo médico combatía una septicemia que amenazaba con fallar sus órganos vitales. Esta etapa crítica generó una incertidumbre considerable entre su familia y los seguidores, ya que la información oficial fue escasa durante las primeras semanas.

Combate contra la septicemia y salida de la UCI

El panorama clínico comenzó a mejorar significativamente en los días recientes, gracias al esfuerzo coordinado de los especialistas que lograron controlar la infección generalizada que se había propagado por el organismo. Los médicos retiraron la sedación de forma gradual, lo que permitió a Laura Bozzo recuperar la conciencia y responder favorablemente a las intervenciones. Finalmente, el equipo médico decidió extubarla y retirar los dispositivos de apoyo respiratorio, procediendo a moverla de la Unidad de Cuidados Intensivos a una habitación de piso, donde se encuentra en mejores condiciones.

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Victoria de la Fuente confirmó que su madre está en un lugar que le brinda todos los cuidados necesarios, desmintiendo las versiones que sugerían falta de atención o problemas familiares. La hija de la conductora señaló que la evolución es positiva, aunque el pronóstico sigue siendo reservado debido a la gravedad inicial del cuadro. La presentación de la salida de la UCI se interpreta como una señal clara de que el cuerpo está empezando a resistir los efectos de la septicemia y la peritonitis, aunque la paciente aún requiere vigilancia médica estrecha y terapia continua.

Rehabilitación y combate a rumores en redes

A pesar de la mejora en su estado clínico, la presentadora no ha recibido el alta hospitalaria definitiva y permanece bajo estricta observación en una zona especializada. Se espera que necesite un largo proceso de rehabilitación y reposo que podría mantenerla alejada de la televisión durante aproximadamente seis meses. Este período de recuperación le permitirá restablecer su salud física después de un episodio que puso en riesgo su vida, cerrando un capítulo de angustia y especulación que ha marcado su trayectoria reciente en los medios.

Victoria de la Fuente también se pronunció con firmeza sobre la ola de noticias falsas y rumores malignos que circularon en redes sociales durante la hospitalización. La familia tuvo que enfrentar versiones infundadas sobre la muerte de la conductora y supuestos problemas económicos o abandono, algo que Victoria calificó como despreciable y contrario a la dignidad humana. La divulgación de la verdad busca proteger la privacidad de Laura Bozzo y exigir respeto por su lucha por la vida, mientras su expareja, Cristian Zuárez, ha pedido oraciones para su pronta recuperación, sumándose al apoyo de una audiencia que sigue de cerca cada actualización sobre su salud.

La trayectoria de Laura Bozzo la ha convertido en una figura icónica en la televisión en español, conocida por su programa Laura en América y su estilo directo. Nacida en Perú y radicada en México, ha mantenido una presencia activa en la farándula internacional y en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Su hospitalización reciente ha movilizado a su base de fans, que han expressado su apoyo y preocupación desde el inicio del incidente. La familia y los médicos enfatizan que, aunque la fase crítica ha sido superada, el camino hacia la recuperación total requiere paciencia y un estricto seguimiento médico para asegurar que no se presenten recaídas.