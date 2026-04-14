Laura Valdivieso asume la presidencia de Asocolflores: un nuevo liderazgo para el sector floricultor colombiano

Laura Valdivieso fue nombrada nueva presidenta ejecutiva de Asocolflores, marcando un hito al ser la primera mujer en liderar el gremio en casi 30 años. Su nombramiento llega en un momento crucial para la industria, con enfoque en competitividad, sostenibilidad y diversificación de mercados.

Por recomendación unánime de la junta directiva, Laura Valdivieso fue nombrada nueva presidenta ejecutiva de Asocolflores , tras un exhaustivo proceso de selección liderado por una comisión especializada y con el respaldo de una firma especializada en la búsqueda de líderes de alto impacto. Valdivieso asumió el cargo este lunes 13 de abril, en un momento crucial para la industria, donde la competitividad internacional, la sostenibilidad y la diversificación de mercados se presentan como factores clave para el crecimiento del sector. Su llegada marca un hito significativo: después de casi tres décadas, una mujer vuelve a liderar el gremio que genera más de 240.000 empleos formales directos e indirectos en el país. Este nombramiento refleja un cambio importante y pone de manifiesto el compromiso de Asocolflores con la igualdad de género y el liderazgo femenino en la industria.

El sector floricultor colombiano se distingue por su significativo impacto social y laboral. Aproximadamente el 60% de los empleos directos son ocupados por mujeres, y el 55% corresponde a madres cabeza de familia. Este grupo demográfico, además, representa el 70% del total de empleos femeninos formales en el sector agropecuario. Estos indicadores consolidan a la floricultura como un pilar fundamental de crecimiento inclusivo, desarrollo territorial y generación de empleo formal, con un impacto directo y positivo en la equidad social en Colombia. La elección de Laura Valdivieso, con su vasta experiencia y conocimientos, augura un futuro prometedor para la asociación y la industria en general.

Laura Valdivieso aporta más de dos décadas de experiencia en roles de liderazgo en los sectores público, privado y gremial. Es abogada especialista en Negocios Internacionales y posee una maestría en Política Pública y Negocios Internacionales de la prestigiosa Universidad de Georgetown. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha destacado en áreas clave como comercio exterior, inversión, competitividad, innovación y desarrollo productivo, demostrando una comprensión profunda de los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector.

Como viceministra de Comercio Exterior, Valdivieso fue responsable de dirigir políticas para impulsar las exportaciones, atraer inversión extranjera y facilitar el comercio internacional, lo que le proporcionó una visión estratégica del mercado global. Asimismo, se desempeñó como directora de la Oficina Comercial de Colombia en Washington, donde lideró la agenda bilateral con Estados Unidos, fortaleciendo las relaciones comerciales entre ambos países y defendiendo los intereses del sector floricultor colombiano. Su experiencia incluye también cargos de alta responsabilidad como secretaria general del Ministerio de Agricultura y subdirectora de comercio exterior de la Dian, lo que le ha brindado una perspectiva integral del funcionamiento del gobierno y de las políticas públicas.

La transición se produce sobre una base institucional sólida, construida a lo largo de más de 50 años de trayectoria gremial, y reconoce y valora la gestión de la administración saliente, que logró consolidar al sector como un referente global en resiliencia, inclusión y sostenibilidad. Colombia actualmente es el segundo exportador mundial de flores, con ventas que rondan los 2.400 millones de dólares estadounidenses en aproximadamente 100 mercados diferentes. La floricultura representa un significativo 28% del empleo formal en el sector agropecuario, lo que subraya su importancia económica y su contribución al desarrollo del país. En este contexto, Valdivieso asumirá el desafío de potenciar la competitividad del sector y reforzar su presencia a nivel internacional, buscando nuevas oportunidades y consolidando las existentes.

El profundo conocimiento de Valdivieso sobre el mercado estadounidense, que es el destino del 80% de las exportaciones de flores colombianas, se fortaleció durante su gestión en Washington, donde trabajó en la defensa de la ventaja competitiva del sector en un entorno regulatorio en constante evolución. Su experiencia la posiciona como una interlocutora estratégica y clave ante el Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, lo que facilita la defensa de los intereses del sector floricultor colombiano y la promoción de un comercio justo y favorable. A esto se suma su liderazgo en iniciativas importantes como el Plan Pétalo y su trabajo en diplomacia sanitaria para facilitar el acceso a nuevos mercados, elementos cruciales para la expansión internacional del sector y la apertura de nuevas oportunidades comerciales.

La sostenibilidad seguirá siendo un pilar fundamental y prioritario bajo su liderazgo. La nueva presidenta ha hecho hincapié en la necesidad de anticiparse a las regulaciones internacionales cada vez más estrictas, especialmente en mercados clave como la Unión Europea. 'La sostenibilidad es el núcleo de la reputación de las flores colombianas. Uno de nuestros grandes retos será responder de manera efectiva a las regulaciones internacionales', afirmó Valdivieso, quien buscará que el sector no solo cumpla con estos estándares, sino que se consolide como un referente global de producción responsable y sostenible.

Su experiencia en agendas de desarrollo económico y social le permitirá fortalecer el compromiso del sector en sus dimensiones ambiental, social y económica, impulsando modelos productivos sostenibles y equitativos que beneficien a todas las partes involucradas. La llegada de Valdivieso representa una oportunidad para proyectar el sector con una visión renovada, centrada en fortalecer la competitividad, ampliar los mercados y consolidar su contribución al desarrollo económico y social del país. Bajo su liderazgo, Asocolflores continuará trabajando incansablemente en la representación de los intereses del sector, promoviendo la sostenibilidad, impulsando la innovación y posicionando las flores colombianas como un símbolo global de calidad, valor y compromiso con el desarrollo sostenible.





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