León de Greiff: un legado poético rescatado en la FILBo 2026

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) lanza *Sonetos*, un volumen que reúne la obra poética de León de Greiff, pionero de la vanguardia literaria en Colombia. La presentación, realizada en la FILBo 2026, destacó la importancia de rescatar y difundir su legado, que sigue siendo relevante por su musicalidad y experimentación lingüística. El libro, prologado por Piedad Bonnett, incluye más de 9.500 páginas de su obra completa, ahora accesible en formato digital.

Colombia no ha sido muy agradecida con sus poetas. Con esta afirmación, la escritora Piedad Bonnett —Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024— no solo evocó el legado de León de Greiff a 50 años de su muerte, sino que también puso sobre la mesa una deuda cultural del país, visible en el escaso reconocimiento a figuras como María Mercedes Carranza.

La reflexión surgió durante la presentación de *Sonetos*, un volumen que reúne todos los poemas escritos por León de Greiff entre 1914 y 1972, y cuyo lanzamiento se realizó en la FILBo 2026 como parte de la apuesta editorial de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) por recuperar y poner en circulación una de las obras más complejas y ricas de la literatura colombiana. El libro, prologado por ella, se suma a un esfuerzo editorial de gran alcance que incluye la publicación en acceso abierto de la obra completa del poeta —en prosa y poesía— compuesta por 10 tomos y más de 9.500 páginas, que por primera vez se pueden consultar de manera gratuita en formato digital.

Precisamente como homenaje a uno de los grandes referentes de la poesía colombiana del siglo XX, Piedad Bonnett y Alexis de Greiff —nieto del autor y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL— destacaron el valor de esta iniciativa, que no solo rescata su obra, sino que además la pone a disposición de nuevas generaciones de lectores. Esto solo lo hubiera podido hacer una universidad como la Nacional, coincidieron.

Durante la presentación se propuso que, más que una simple reedición, esta sea una lectura renovada de León de Greiff (1895-1976), un autor cuya obra sigue siendo tan citada como poco leída en profundidad. El evento se celebró en el Salón Jorge Isaacs de Corferias. Pionero de la vanguardia en Colombia y fundador del grupo Los Panidas, De Greiff construyó una obra marcada por la musicalidad, la experimentación lingüística y un estilo que desborda las formas tradicionales de la poesía.

Su escritura, profundamente influenciada por la música, se caracteriza por el uso de ritmos, aliteraciones y estructuras que dialogan con la composición sonora. A esto se suma su particular universo de heterónimos —más de 70 alter ego— con los que exploró distintas voces, posturas filosóficas y registros literarios en un ejercicio que, como señaló Piedad Bonnett durante la presentación, recuerda lo hecho por el poeta portugués Fernando Pessoa.

A través de estas múltiples identidades, De Greiff construyó una obra que también se nutre de un vocabulario que mezcla arcaísmos, neologismos y referencias de diversas tradiciones culturales. En sus poemas conviven la melancolía, la ironía, la bohemia y una reflexión constante sobre el tiempo, la muerte y la existencia, en una obra que no solo amplió los límites de la poesía colombiana, sino que además la conectó con corrientes internacionales del modernismo y el surrealismo.

Para Alexis de Greiff, leer hoy a su abuelo implica redescubrir una obra que mantiene su vigencia, especialmente por su musicalidad y su relación con el lenguaje. *Sonetos* recoge textos escritos a lo largo de casi seis décadas, desde que el poeta tenía 19 años hasta poco antes de su muerte, ofreciendo una visión panorámica de su trabajo en esta forma clásica.

Además, el libro es el resultado del trabajo de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta, quien durante más de 50 años se dedicó a recopilar, revisar y organizar la obra de su padre. Antes de su fallecimiento en 2025, Hjalmar dejó listo este volumen que hoy ve la luz como una suerte de cierre de ese proceso familiar y editorial.

Lo novedoso con *Sonetos* es que acá están reunidos todos los versos en un solo libro, lo que le permite al lector encontrarlos en un único lugar y no dispersos como ocurría antes, explicó Alexis de Greiff. El volumen está organizado en dos grandes secciones. La primera, *Sonetos 1914-1972*, presenta los poemas en orden cronológico e incluye versiones alternas y textos que el compilador consideró que pudieron formar parte de los libros publicados en vida del autor.

La segunda, *Otros sonetos*, reúne piezas de difícil datación, textos inconclusos y una serie de fragmentos o notas poéticas que permiten asomarse al proceso creativo del poeta. En esta edición los poemas alternos y variantes se distinguen visualmente, lo que permite seguir el proceso de revisión y afinamiento permanente de la escritura de De Greiff, en un ejercicio que dialoga con la composición musical.

La edición también evidencia el proceso creativo del autor, con versiones alternas, poemas omitidos y textos que muestran cómo De Greiff revisaba y afinaba su escritura, en un ejercicio que recuerda el trabajo de componer música, destacó el profesor Alexis de Greiff. Además de poeta, León de Greiff fue profesor de Redacción en la Facultad de Ingeniería, y de Historia de la Música en el Conservatorio de la UNAL





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