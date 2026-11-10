León XIV canta Volver con obispos en Argentina

El Papa León XIV participó espontáneamente al cantar Volver con prelados argentinos durante su cena oficial, marcando un momento cultural único.

La noche del lunes 9 de noviembre se registró un encuentro significativo durante la visita oficial del Santo Padre a Argentina. El pontífice León XIV sostuvo una reunión institucional con representantes de la Iglesia católica local, incluyendo al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo.

Canto espontáneo de tango argentino

Durante el desarrollo de la cena, los religiosos comenzaron a interpretar sin acompañamiento instrumental versos de la icónica canción Volver. Esta composición es ampliamente reconocida como una de las más representativas del repertorio tanguero argentino, destacando por su profunda carga emocional y histórica.

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Desde su posición en la mesa, el Papa León XIV observó atentamente la presentación musical. Los obispos entonaron estrofas específicas como Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, y Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra.

La interpretación continuó hasta llegar al verso Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Al finalizar la melodía, los presentes celebraron con aplausos y un grito colectivo de ¡Viva el Papa!. León XIV respondió con una sonrisa y se sumó a la ovación general.

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Reacción viral y contexto gastronómico

Este momento fue grabado y posteriormente compartido en redes sociales, donde generó atención por la espontaneidad del evento y la reacción del pontífice ante el homenaje musical. La velada también incluyó platos tradicionales de la gastronomía argentina, como empanadas, ojo de bife y flan con dulce de leche.

La cena combinó el encuentro institucional con expresiones culturales locales, reflejando una integración entre la jerarquía religiosa y las tradiciones del país anfitrión. Este tipo de interacciones ha sido clave para fortalecer los vínculos durante la estancia del líder católico.

Otras canciones y saludos previos

Volver no fue la única pieza interpretada durante la noche. Los religiosos también cantaron Zamba de mi esperanza, otra composición popular profundamente arraigada en la tradición musical argentina. Estas selecciones musicales subrayan el respeto hacia el patrimonio cultural del país.

Antes de ingresar a la Casa Arzobispal, León XIV salió al balcón de la residencia frente a la Plaza de Mayo. Acompañado por monseñor Jorge García Cuerva, agradeció la bienvenida con breves palabras: Gracias por recibirme. Gracias, Argentina.

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Bendición y cierre de la jornada

El pontífice impartió su bendición y cerró el saludo con una expresión de entusiasmo: ¡Viva Cristo!. Este acto precedió a la reunión privada con los prelados, consolidando una jornada marcada por el diálogo y la conexión cultural.