León XIV celebra misa masiva en Buenos Aires con dos millones de fieles

El papa León XIV reunió a dos millones de personas en Buenos Aires para una misa en Palermo, donde defendió la familia cristiana y la dignidad de los más vulnerables durante su gira latinoamericana.

La capital argentina fue el escenario de un histórico encuentro religioso el lunes 9 de noviembre, cuando más de dos millones de fieles se congregaron en el barrio de Palermo para la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV. La enorme asistencia confirmó el profundo arraigo espiritual del nuevo líder católico en una ciudad donde la fe es un componente central de la identidad cultural y social.

Defensa de la familia en el Monumento a los Españoles

El pontífice de 71 años, quien se sometió a una cirugía por cáncer de pulmón apenas tres semanas atrás, utilizó su homilía para destacar a la familia cristiana como un pilar fundamental ante la precariedad de la era moderna. En el entorno del Monumento a los Españoles, León XIV invitó a los padres a transmitir la fe mediante gestos cotidianos, como la bendición antes de las comidas y la escucha mutua entre los miembros del hogar.

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La celebración se desarrolló con una organización logística masiva que incluyó 33 pantallas gigantes para garantizar que la homilía llegara a todos los asistentes. Miles de personas mantuvieron filas desde la madrugada para asegurar su ubicación frente al vallado, mientras que grupos organizados llegaron en autobuses parroquiales desde diversas diócesis del país para participar del evento.

Reacciones emotivas y devoción popular en la capital

Los fieles demostraron un fervor inigualable, agitando banderas argentinas y vaticanas y formando un corredor de más de dos kilómetros a lo largo de la avenida Del Libertador por donde transitó el papamóvil. La emoción fue palpable entre los asistentes, muchos de los cuales viajaron desde provincias lejanas como Misiones, Corrientes, Chubut y Río Negro para recibir las bendiciones del pontífice.

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Asistentes como Soledad Troncoso, una jubilada de 67 años que llegó desde la periferia sur, expresaron su necesidad de unidad y bendición para la nación. Por su parte, Carolina Lontero, una enfermera jubilada de 63 años que arribó desde Paraguay con un grupo de 64 personas, señaló que buscan la gracia para una América Latina sufriente, reconociendo la conexión espiritual del pontífice con los pueblos marginados.

El ambiente festivo se complementó con la presencia de jóvenes que animaban la espera con guitarras y palmas, así como con la venta de recuerdos temáticos en las cercanías de los ingresos. Estos artículos incluían camisetas, gorras y alfajores con la imagen del papa, evidenciando el impacto comercial y cultural de la visita en la economía local.

Visita al Cottolengo Don Orione y derechos de discapacidad

Antes de la misa en Palermo, León XIV realizó una visita matutina al Cottolengo Don Orione, una institución de caridad ubicada en Claypole que alberga a 410 adultos con discapacidad. En este encuentro con unas 3.000 personas, el pontífice enfatizó que el progreso de una nación se mide por la inclusión de los más necesitados y la dignidad otorgada a las personas con necesidades especiales.

La visita cobraba especial relevancia política al coincidir con las críticas al presidente Javier Milei por sus políticas de ajuste que afectan a esta población desde diciembre de 2023. Tras negociaciones que involucraron a la Iglesia, el oficialismo y la oposición, se aprobó un proyecto en la Cámara de Diputados en octubre para garantizar el financiamiento de prestaciones, que ahora aguarda la votación en el Senado.

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Impacto social y agenda futura del pontífice

El pontífice afirmó claramente que las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición que recuerda el fundamento de la dignidad humana. Su discurso buscó reorientar el enfoque social hacia la solidaridad, en contraste con los debates actuales sobre la austeridad económica y la inversión en servicios públicos.

La segunda jornada de la gira latinoamericana de León XIV en Argentina continuará con un encuentro programado con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Este compromiso con los sectores laborales y sociales ampliará el alcance de su mensaje de justicia y inclusión en la región.