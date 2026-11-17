El papa León XIV concluye su visita a Uruguay, Argentina y Perú con un mensaje de solidaridad, defensa de la economía humana y cuidado de la familia frente a la secularización.

El pontificado de León XIV alcanzó su punto culminante en Sudamérica el 17 de noviembre al finalizar una gira regional de doce días que transitó por Uruguay, Argentina y Perú. Esta peregrinación masiva movilizó a más de 10 millones de personas, cifra oficial reportada por las autoridades locales y citada por la Santa Sede. La mayor concentración de fieles se observó en Lima, Perú, donde cerca de tres millones de devotos acompañaron al pontífice. De igual manera, las celebraciones en Buenos Aires y Luján, Argentina, registraron más de 2,5 millones de asistentes cada una.

La fe que afianza y no renace

Detrás de estas cifras históricas se plantea una interrogante teológica y sociológica sobre el estado del catolicismo. Tonino Urso, rector del Seminario Misionero Arquidiocesano Redemptoris Mater de Medellín y doctor en Sagrada Liturgia por el Instituto Sant'Anselmo de Roma, aclaró que el viaje no representa un resurgimiento de la fe, sino un fortalecimiento de la creencia existente. Urso señaló que en Uruguay, un país laico, los católicos practicantes representan apenas el 1,5 % de la población, una minoría que necesita ser animada.

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Para el sacerdote, la Iglesia católica ha sembrado su doctrina en este continente durante más de cinco siglos y esa semilla continúa viva. La presencia del Papa transmite esperanza y alegría a los fieles, afianzando una identidad religiosa que ya posee raíces profundas. La visita busca, por tanto, consolidar la espiritualidad en medio de la secularización creciente y la dispersión social que caracteriza a la región latinoamericana contemporánea.

Caída demográfica y secularización

Los datos estadísticos respaldan el contexto de transformación religiosa que León XIV abordó durante sus estancias. Un informe del Latinobarómetro revela que la proporción de católicos en América Latina descendió del 80 % en 1995 al 54 % en 2023, ubicándose en el 55 % en la medición proyectada para 2025-2026. Este declive numérico contrasta con la capacidad del pontífice para conectar culturalmente con las multitudes.

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En Uruguay, el primer destino de la gira, el Papa ofreció un mensaje de esperanza frente a la secularización, afirmando que no se necesita ser多数 para iluminar, basta reflejar la luz del Señor. León XIV también abordó temas sociales urgentes, calificar de dolorosas las altas tasas de suicidio y solicitando solidaridad con los que sufren soledad. Su llamado a los jóvenes fue explícito: atreverse a formar una familia y no temer al compromiso permanente.

Estas palabras coinciden con un cambio demográfico drástico reportado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La tasa de fecundidad en América Latina cayó de 5,8 hijos por mujer en 1950 a 1,8 en 2024. Ante esta realidad, el pontífice exhortó a los matrimonios a abrir sus hogares a la vida, incluso cuando la sociedad perciba a los hijos como una carga económica o social.

Simbología cultural y economía humana

León XIV integró elementos culturales locales para explicar la fraternidad cristiana, utilizando analogías que resonaron en cada país visitado. En Uruguay, destacó el mate como signo de familiaridad, amistad y encuentro, invitando a estrechar los lazos que hermanan. En Argentina, recordó al músico Carlos Gardel, afirmando que, aunque la vida es breve, perdura el bien custodiado por cada generación.

Este enfoque humanista se extendió a sus encuentros con autoridades políticas. En Argentina, el Papa envió un mensaje directo a los representantes del poder, incluyendo al presidente Javier Milei, sobre la necesidad de priorizar la dignidad humana. León XIV afirmó claramente que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés, exhortando a proteger a los sectores vulnerables como los pobres, los jubilados y las personas con discapacidad.

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Diálogo trascendente y postura episcopal

La estrategia diplomática del pontificado ha generado preguntas sobre su relación con los nuevos mandatarios continentales. Monseñor Mauricio Urbina Villamil, vicario episcopal y director de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, explicó que el Papa actúa como evangelizador y no como político. Su interés radica en predicar el Evangelio del amor en diversos contextos sociales sin generar debates partidistas.

Urbina Villamil destacó la capacidad del Papa para trascender las fronteras políticas mediante el diálogo y la estatura moral. En Uruguay, el enfoque se alineó con la defensa de la vida desde la concepción, un tema cercano a la derecha conservadora. En Argentina, la defensa de la dignidad del trabajo y la exclusión social resonó con la izquierda del continente. Esta flexibilidad doctrinal permite a León XIV mantener una influencia moral significativa sin caer en la polarización ideológica.