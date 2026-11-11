León XIV cierra su visita a Argentina con misa masiva en Luján

Más de tres millones de fieles acompañaron al papa León XIV en la Basílica de Luján, marcando el cierre de una gira histórica que priorizó la inclusión social y la reconciliación nacional.

Más de tres millones de personas asistieron este miércoles 11 de noviembre en Luján para presenciar la última misa del papa León XIV en Argentina antes de su partida hacia Perú. Este encuentro masivo en el principal punto de peregrinación católica del país representó la celebración más multitudinaria de su pontificado hasta la fecha.

Con esta congregación, el pontífice cerró oficialmente una visita de cuatro días a Argentina que movilizó multitudes significativas en todas sus etapas. El evento consolidó el cierre de un periplo internacional que incluyó escalas en Uruguay y culminará en Perú, donde el papa residirá tras dejar suelo argentino.

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Detalles de la Misa en Luján

Los fieles se congregaron intensamente alrededor de la Basílica de Luján, ubicada aproximadamente 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires. La densidad de la asistencia fue tal que muchos asistentes treparon rejas, vallas, árboles y postes de luz para obtener una mejor visualización del escenario central.

La multitud coreaba de manera unánime: "Gracias, León, por tu bendición". Esta expresión reflejaba el profundo vínculo emocional establecido durante los días anteriores. La presencia física abarrotada demostró la capacidad de convocatoria del Vaticano incluso en contextos de secularización creciente.

Mensaje Central y Simbolismo Patrio

En su homilía, León XIV dirigió un llamado explícito a acoger a los sectores más vulnerables de la sociedad. El pontífice declaró textualmente: "Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos".

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El papa vestía una casulla blanca y celeste, colores que identifican directamente a la Virgen de Luján, patrona del país cuyos tonos coinciden con la bandera argentina. Este detalle simbólico reforzó la conexión espiritual con la identidad nacional durante la ceremonia.

León XIV exhortó a la nación diciendo: "Argentina, levántate y camina". Además, su recuerdo se dirigió de manera especial al querido papa Francisco, quien siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón. Este reconocimiento buscó honrar la memoria del sucesor de San Pedro originario de estas tierras.

Reacciones Ciudadanas y Contexto Histórico

Los argentinos lamentaban que el antecesor de León XIV nunca volviera a su país tras haber sido elegido papa en 2013. Para algunos ciudadanos, la visita del pontífice estadounidense y peruano vino a curar esa herida emocional pendiente desde hace más de una década.

Estela Adorno, una mujer de 76 años, expresó su satisfacción indicando: "Es un momento muy importante para nosotros, porque tuvimos un papa argentino y no pudo venir, y a mí eso me dolió. Y este papa nos está prestando mucha atención". Su testimonio resuena con numerosos asistentes que valoraron la atención personalizada.

Al finalizar el evento, los fieles comenzaron a retirarse bajo el fuerte sol del mediodía, muchos portando banderas argentinas y del Vaticano. Daiana Rivero, de 36 años, describió la experiencia como única e inolvidable ante la agencia AFP, afirmando que siente que esto va a ser un cambio para nuestro país.

Impacto Social y Desafíos Políticos

Antes de llegar a Luján, el pontífice visitó la cárcel de Devoto en la capital argentina, donde incitó a un grupo de 75 reclusos y algunos familiares a reiniciar sus vidas. Esta acción previa subrayó su enfoque en la rehabilitación y la dignidad humana dentro del sistema penitenciario.

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León XIV desafió con sus discursos las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei. Instó a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y a las personas con discapacidad.

Nicolás Viotti, investigador de Conicet especializado en religión, señaló que sociológicamente no cree que haya más católicos simplemente por la venida del papa. Atribuyó las grandes concentraciones a la cultura argentina de ocupar el espacio público, sugiriendo que el catolicismo podría ser parte de esa tradición cívica.

Próximos Pasos y Estado de Salud

El papa de 71 años realiza una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú menos de un mes después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. Su resistencia física ha sido notable a pesar de los recientes procedimientos médicos requeridos.

El miércoles por la tarde llegará a Lima, Perú, país donde vivió dos décadas como misionero y obispo. Este destino final marca un regreso a sus raíces misioneras después de cerrar el ciclo sudamericano en Argentina.

Todos los eventos del papa en Argentina reunieron públicos masivos, en un país que estudios muestran presenta una caída sostenida en el número de fieles en las últimas décadas. La misa de Luján superó a la del lunes, cuando 2,5 millones de personas se habían congregado para su primera celebración al aire libre en Buenos Aires.

El martes, otros 650.000 fieles participaron por la mañana en una misa en Córdoba, en el centro del país. Por la noche, una vigilia con jóvenes en Buenos Aires reunió a más de un millón de personas, completando así un recorrido de alta intensidad espiritual y social.