León XIV en Magnifica Humanitas: IA, Dignidad y Babel Digital

La encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV analiza el dilema de la IA, contrastando Babel con Jerusalén para defender la dignidad humana frente al poder corporativo.

El Papa León XIV aborda en su encíclica Magnifica Humanitas la disyuntiva moral y tecnológica que define nuestra era actual. Este documento plantea que la humanidad jamás ha dispuesto de tanto poder tecnológico, pero advierte que dicha capacidad no implica automáticamente una mayor humanidad. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente nuestras vidas, aunque también corre el riesgo de profundizar las desigualdades sociales y concentrar el poder en manos de pocos actores. La pregunta central que emerge de esta reflexión es inevitable y urgente: ¿gobernaremos nosotros la tecnología o terminaremos gobernados por ella? Para analizar esta encrucijada histórica, el Pontífice recurre a dos relatos bíblicos fundamentales: Babel y Jerusalén.

Contraste Bíblico entre Babel y Jerusalén

En el relato de Babel, los hombres, fascinados por su propio poder, pretenden hablar una sola lengua y levantar una torre que alcance el cielo. Confunden la grandeza técnica con la superioridad moral y la unidad con la uniformidad. Su soberbia termina en confusión y dispersión. Esta narrativa simboliza el poder que domina y que impone la homogeneidad. Por otro lado, el relato de Jerusalén ofrece el camino contrario. Tras el exilio en Babilonia, Nehemías convoca al pueblo a reconstruir sus murallas. Antes que las piedras, se reconstruyen los vínculos humanos: cada familia aporta su trabajo y la ciudad renace gracias al esfuerzo colectivo. Jerusalén encarna el poder que convoca y reconoce la diversidad, construyendo espacios para la convivencia en lugar de monumentos a la soberbia.

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Impacto de la IA en la Sociedad Actual

Esta contraposición revela el dilema central de la encíclica Magnifica Humanitas : la inteligencia artificial puede ayudarnos a curar enfermedades, ampliar el conocimiento y mejorar nuestras vidas. Sin embargo, también tiene el potencial de convertirnos en datos, mercancías o engranajes de una maquinaria al servicio del lucro. La tecnología no es neutral, ya que lleva la huella de los intereses y valores de quienes la diseñan, financian, controlan y utilizan. Este análisis contextualiza la preocupación histórica por la dignidad humana frente a la innovación técnica. El documento retoma la inquietud de León XIII en Rerum novarum (1891) por los conflictos entre capital, trabajo y dignidad humana durante la Revolución Industrial. Ahora, esos desafíos adquieren una nueva dimensión donde el poder tecnológico se concentra en grandes corporaciones privadas cuya influencia frecuentemente supera la capacidad regulatoria de los Estados.

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Democratización y Control de la Tecnología

Como respuesta a esta situación de asimetría de poder, León XIV propone desarmar la tecnología en un sentido estructural. No se trata de destruirla ni de renunciar a sus beneficios, sino de cuestionar las estructuras de dominación que pueden acompañarla. El Papa exhorta a democratizar las decisiones sobre sus usos y a subordinar su desarrollo al respeto de la dignidad humana. La inteligencia artificial puede contribuir al bienestar colectivo o consolidar nuevas formas de exclusión social. Su orientación no constituye una fatalidad tecnológica, sino una responsabilidad política y moral que recae en la sociedad y sus instituciones.

Construcción de una Jerusalén Digital

La encíclica concluye retomando la historia con la que comenzó, llamando a la acción en la era de la transformación digital. Corresponde a mujeres y hombres asumir el protagonismo de la historia, reconstruir lo que se ha derrumbado y proteger aquello que permanece vulnerable. El documento insta a no resignarse a contemplar las fracturas sociales y culturales, ni limitarse a comentar las ruinas. Ante nosotros se abren dos caminos claros: levantar una Babel digital donde todo se reduzca a eficiencia, rendimiento y ganancias, o reconstruir una Jerusalén donde la tecnología esté al servicio del cuidado, la justicia y la fraternidad.